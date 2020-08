PRESIDENTVALG: Det er lenge siden det har vært såpass mye spenning rundt presidentvalget i Hviterussland. Den sittende presidenten Lukasjenko har hatt makten i 26 år. Foto: Sergei Grits / AP

Internettet i Hviterussland er nede: – Det er en måte å kontrollere valget på

Midt under det anspente presidentvalget på søndag opplever befolkningen i Hviterussland å miste tilgang til internett og sosiale medier. Som forventet, ifølge seniorrådgiver Inna Sangadzhieva i Den norske Helsingforskomité.

– Det var ventet at nettet enten skulle bli dårligere, eller rett og slett avslått. Uten tvil så gjør de dette for å ødelegge for journalister og uavhengige observatører. Det er en måte å kontrollere valget på, sier Sangadzhieva.

På søndag blir det opplyst at flere av de største internettoperatørene i Hviterussland er nede, og at befolkningen i Hviterussland ikke har tilgang til sosiale medier, ifølge organisasjonen Netblocks som overvåker trafikk på internett.

Organisasjonen skriver at de forventer at problemene vedvarer i løpet av valgdagen.

Internett- og mobilleverandøren A1 Belarus skriver følgende på sin twitter-konto:

– På grunn av årsaker utenfor vår kontroll er det vanskeligheter med tilgangen til tjenester via mobil og fast internett.

Ifølge Sangadzhieva nekter myndighetene for å ha noe med internettbruddet å gjøre, selv om hun er skeptisk.

OFFLINE: Grafen fra Netblocks viser hvordan flere av internettjenestene i Hviterussland mistet tilkoblingen under valgdagen. Foto: Netblocks

Spesielt valg

Den sittende presidenten i Hviterussland, Aleksandr Lukasjenko, har styrt landet med jernhånd de siste 26 årene, om omtales som «Europas siste diktator».

Han har vanligvis hatt en oppslutning på rundt 80 prosent av stemmene under presidentvalgene hvert år, til tross for at han har blitt beskyldt for både valgfusk og undertrykkelse av politisk motstand.

– Vi vet på forhånd at valgene er falsifisert. Lukasjenko innrømmet selv å ha drevet med valgfusk i 2006. Likevel ser det ut som han har tapt valgspillet i år, sier Sangadzhieva.

Lukasjenko har høstet stor kritikk for sin håndtering av coronapandemien. Selv har han nektet for at noen dør av coronaviruset i Hviterussland og det har vært store demonstrasjoner i landet.

Under presidentvalget i 2020 står han kanskje for første gang ovenfor en sterk og samlet opposisjon, med motkandidaten Svetlana Tikhanovskaja i spissen.

Inna Sangadzhieva tror ikke Lukasjenko kommer til å tape valget offisielt, men at han likevel vil gå på et symbolsk nederlag. Spesielt den yngre befolkningen i Hviterussland er lei av å ha Lukasjenko som leder.

MOTKANDIDAT: Svetlana Tikhanovskaja stemmer under presidentvalget i Hviterussland i 2020. Foto: AP/Sergei Grits

Uavhengige observatører

– Det har blitt lagt en plan om å overvåke valget i år. Det finnes et valgobservasjons nettverk, Zubr, som oppfordrer folk til å ta bilder av stemmeseddelen og sende det inn til koordinatorer av observasjoner slik at de kan gjennomføre uavhengige opptellinger av stemmene. I tillegg har de plassert ut observatører ved stemmelokalene, sier Sangadzhieva.

Hun trekker frem at observatørorganisasjonen Golop gjorde noe lignende i Russland for å avdekke korrupsjon under en grunnlovsavstemning tidligere i år.

– De har faktisk klart å bevise at prosedyrene er feil ved å sammenligne sine egne resultater med de offentlige ved samme region og valglokalene i nærheten av hverandre.

– Det hjelper selvfølgelig lite når du har et autoritært regime, med det dokumenterer for resten av verden at disse avstemningene kun er et spill for galleriet, og at de ikke er legitime, sier hun.

Internettproblemene gjør det utvilsomt vanskeligere for observatørorganisasjonene å holde på som planlagt, men Sangadzhieva tror de uansett var forberedt på at noe sånt ville skje.

– De sier likevel at det er nok å ha uavhengige observatører ved kun ett av valglokalene og sammenligne med andre resultater der det ikke var uavhengige observatører til stedet for å bevise valgfusk.

VALGDAG: Dersom Lukasjenko vinner valget går han inn i sin sjette periode som president. Likevel møter han større motstand blant folket i år. Foto: Sergei Grits / AP

Hindrer informasjon

Den hviterussiske journalisten Franak Viačorka forteller til VG at det ikke er uvanlig at internettet i Hviterussland stenges ned på upassende tidspunkter.

– Det skjer under demonstrasjoner, politiske rallies og valg. Myndighetene prøver å hindre folk i å spre informasjon, spesielt journalister, hevder han.

Viačorka opplevde selv at problemene med internettet begynte klokken åtte om morgenen, lokal tid.

– Teknologien er tosidet, den kan brukes til både godt og vondt. Det burde brukes til å spre informasjon, men myndighetene bruker det til å villede og manipulere, påstår han.

POLITIVOLD: Demonstrasjoner blir ofte slått hardt ned på av myndighetene i Hviterussland. Her blir en person dratt vekk av politiet under en demonstrasjon i juli. Foto: SERGEI GAPON / AFP

Vesten burde ta avstand

Inna Sangadzhieva mener det blir spennende å følge med på situasjonen i Hviterussland etter dagens valg.

Hun hevder at opposisjonen, med Tikhanovskaja i spissen, har oppfordret folk til å samle seg rundt valglokalene klokken 21, der de kommer til å kreve en offentlig opptelling av stemmene.

– Det har også vært annen type informasjon som har blitt sendt ut via telegramkanaler, blant annet, som oppfordrer til fredelige protester over hele landet dersom Lukasjenko proklamerer seg som vinner. På mandag oppfordres det å komme på jobb og erklære et streik gjennom hele dagen, sier hun.

Likevel kan situasjonen forverre seg dersom Lukasjenko blir presset opp i et hjørne, frykter Sangadzhieva.

– Vold er snart en av Lukasjenkos eneste utveier. Det er mange rapporter om valgobservatører og journalister som blir arrestert. Likevel så fremstår det utad som han har tapt valgspillet i år. Nå må vi bare følge med på hva som skjer i natt.

Publisert: 09.08.20 kl. 17:43

