POPULÆRT FERIESTED: Mange svensker legger sommerferien til Gotland. Foto: Jan Johannessen / VG

Svensk politi om festuke på Gotland: Mer folk i gatene enn på mange år

Mer enn 60.000 turister befinner seg på Gotland akkurat nå, melder Aftonbladet. Natt til lørdag var det fullstappet i Visbys gater. – Det er ekstremt mye folk på stedet, mer enn det har vært på mange år, sier politibetjent Roger Nyd til avisen.

Øya Gotland var tidligere det eneste området i Sverige nordmenn kunne reise uten å havne i karantene, ettersom det ble regnet for å ha et «akseptabelt smittepress».

25. juni fastslo regjeringen at dette ikke lenger var tilfellet, og Gotland ble fjernet fra reisekartet.

Hvert år i uke 29 hvert år går den såkalte Stockholmsveckan (Stockholmsuken) av stabelen på Gotland, en uoffisiell partyuke som trekker folk fra hele Sverige, men spesielt fra Stockholm.

Nå beskriver svensk politi et kaos på høyde med en vanlig Stockholmsuke i Visby, og at gatene i den svenske byen var fullstappet av mennesker natt til lørdag.

– Skjenkestedene oppfører seg bra, men folk står i store grupper og tenker overhodet ikke på å holde avstand fra hverandre. Det er ekstremt overfylt i byen, sier en talsmann fra svensk politi til lokalavisen Hela Gotland.

STOCKHOLMSVECKAN: Under Stockholmsveckan slipper utestedet Kallis inn nesten 2000 gjester hver dag. Bildet er fra 2009. Coronarestriksjoner gjør at folk ikke kan feste like tett i år. Foto: Anna-Lena Mattsson / DN / TT / TT NYHETSBYRÅN

Til Aftonbladet sier politiet at én av årsakene kan være at turistene ikke kommer inn på restaurantene som følge av at det er strenge regler for bordservering.

Vanlig «Stockholmsuke»

Gotland har like under 60.000 innbyggere, men under Stockholmsveckan dobles antallet mennesker på øya. Også i år.

Politiet har bekymret seg for at folkemengden i gatene skulle føre til flere inngrep, men at de enn så lenge har kunnet forholde seg relativt rolige.

– Det er hverken mer eller mindre enn det som er vanlig. Det kan oppsummeres som en vanlig Stockholmsuke om sommeren, sier Roger Nyd til Aftonbladet.

Om dagen har ikke trykket med mennesker vært like stort, men det har økt utover kveldene.

– Det er ekstremt mange mennesker i Visby sentrum i kveld. Mange klar over at de skal holde avstand, men de glipper litt opp når de får i seg alkohol. Faren er definitivt ikke over, sier Roger Nyd til Aftonbladet.

Fult på Fårö

Politiet oppgir at det befinner seg mer enn 60 000 turister på øya akkurat nå.

– Ifølge Destinasjon Gotland har de hatt like mye trafikk som i en vanlig sommeruke. Snart vil det jo også komme fly og ferge til øya, sier Nyd.

Selv på de litt mindre stedene Ljugarn og Fårö er det mange turister, ifølge politiet.

– Strendene og campingplassene er nesten fullbelastet. Tidligere på fredag var det nesten en times kø for å komme seg på fergen til Fårö, sier politibetjenten til Aftonbladet.

Gotland er en populær ferieøy for nordmenn. Hvert år besøker åtte til ti tusen nordmenn øya i Østersjøen, opplyste regiondirektør på Gotland Peter Lindvall til VG tidligere i sommer.

