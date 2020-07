forrige





fullskjerm neste ADLET: Tom Moore støtter seg til gåstolen mens han adles med sverdet som en gang tilhørte dronningens far, kong George VI.

Samlet inn 350 millioner til NHS med gåstol: Nå har han blitt adlet

Tom Moore (100) er dypt beæret over å ha blitt adlet av Dronning Elizabeth (94), men han vil heller bli kalt kaptein enn Sir.

For mindre enn 10 minutter siden

Krigsveteranen er blitt folkehelt, etter å ha samlet inn over 30 millioner pund – over 350 millioner kroner – til det britiske helsevesenet NHS.

Fredag ville selveste dronningen hedre hundreåringen, og han har nå fått retten til å bruke tittelen Sir Tom Moore.

– Jeg er fortsatt kaptein Tom. Jeg tenker det er det enkleste, hva folk vil kunne huske. Så kaptein Tom, rett frem. Eller bare Tom, om vi blir nære, sier Moore til til frokostsendingen i BBC.

Det hele startet med et mål om å samle inn tusen pund til det veldedige formålet, og innsatsen hundre runder med gåstol hjemme i hagen i Bedfordshire i England.

Rundene fullførte Tom Moore på syv dager i april, like før hundreårsdagen. Men responsen på innsamlingen var overveldende. Briten som ville støtte et helsevesen som knelte under coronapandemiens bør, ble internasjonal kjendis, og engene strømmet inn fra land over hele verden.

les også Kaptein Tom Moore (99) topper hitlisten

Utendørsseremoni

Dronning Elizabeth og hennes gemal prins Phillip (97) har vært isolert i slottet Windsor i Berkshire under coronapandemien. Hun har ikke vist seg med en undersått av folket siden mars. Men for Tom Moore gjorde hun et sjeldent unntak, skriver AP

Det kongelige skotske regiment blåste i sekkepiper for å markere monarkens ankomst til gårdsplassen i slottet Windsor, skriver BBC. Trolig for første gang skulle den høytidelige seremonien holdes utendørs, av smittevernhensyn.

Dronningen kom direkte fra vielsen mellom sitt barnebarn prinsesse Beatrice og Edoardo Mapelli Mozzi, som fant sted i et kapell i nærheten.

Tom Moore ventet i sin fineste stas, sammen med datteren Hannah Ingram-Moore, hennes mann Colin og barnebarna Georgia og Benjie.

– Hvis jeg kneler, kommer jeg aldri opp igjen, spøkte hundreåringen før han reiste fra hjemmet i Marston Moretaine, skriver The Telegraph.

Han slapp å gå ned på kne.

Moore støttet seg til gåstolen mens dronningen adlet ham ved å slå ham på skuldrene med sverdet som en gang tilhørte hennes far, kong George VI.

Til britiske medier sier hundreåringen at han er overveldet og begeistret over å få æresbevisningen fra Dronningen personlig.

les også «Captain Tom» blir ridder

– Forblir mellom oss

Dronningen takket Tom Moore varmt. Mens de to snakket sammen ble det ifølge The Telegraph overhørt at det 94 år gamle statsoverhodet bemerket at 100 år er en anselig alder, og at hun spurte veteranen om han har selvisolert under pandemien.

Hva som ellers ble sagt, ville ikke hundreåringen fortelle.

– Dronningen og jeg hadde en liten privat samtale. Det forblir mellom oss, sa Moore til frokostsendingen i BBC.

Han sa at han synes det var fantastisk at dronningen ville ta bryderiet ved å møte ham.

– Det var enestående av henne. Jeg kan ikke få takket henne nok for æren hun ga meg. Det var en praktfull dag og hun er et strålende menneske.

Feiret med smørbrød på hotell

Etterpå feiret familien med te og smørbrød på hotell. Angivelig etter at Tom Moore hadde takket nei til dronningens invitasjon. Det var i hvert fall det kongereporter for fjernsynskanalen ITV Chris Skip hevdet i en tweet.

«Min favorittnyhet: Dronningen tilbød seg å være vertskap for kaptein Tom Moore etter å ha slått ham til ridder. Men han hadde allerede andre planer med familien og takket høflig nei», skrev han.

Hundreåringen tenker ikke hvile etter all viraken.

– Vi tar ingen pust i bakken, fordi så mange er interessert og fremdeles bidrar til vår gode sak, sier Tom om innsamlingsaksjonen, ifølge Metro.

Moore har også fått heder og ære fra Storbritannias statsminister Boris Johnson, og fra Labour-leder Keir Starmer på Twitter.

«Stå opp. Sir Tom! Så velfortjent. Du har inspirert hele nasjonen med dine fantastiske innsamlingsferdigheter», skriver Boris Johnson

Labour-leder Keir Starmer tvitrer: «Gratulerer Sir Tom! Takk for dine utrolige innsamlingsanstrengelser gjennom krisen og for å inspirere så mange».

Publisert: 19.07.20 kl. 02:27

Fra andre aviser