Lorena (25) i favelaen i Rio: – Håpet er det eneste som holder oss fra å miste vettet

Ett corona-tilfelle er bekreftet i det svært folketette favelaen Cidade de Deus i Rio. Myndighetene gir ikke informasjon om noe som helst, sier Lorena Rodrigues (25) til VG. Hun frykter rask spredning.

– Det mangler informasjon! Det mangler opplysning! Det mangler hjelp! sier 25-åringen som bor i den favelaen som ble verdenskjent etter filmen fra 2002 som fikk flere Oscar-nominasjoner.

Mandag kom nyheten om at én person er bekreftet smittet i denne favelaen, og ifølge avisen O Dia er det 19 mistenkte tilfeller.

Til sammen er det 61 mistenkte tilfeller til sammen i Rios favelaer, ifølge avisen.

De siste tallene fra Brasil viser at 2201 bekreftet coronasmittet, og 46 døde.

FORTSATT FOLKELIV: Barn spiller fotball i Cidade de Deus. Bildet er tatt søndag. Foto: RICARDO MORAES / X02675

Lorena har ingen tro på at det kun er ett tilfelle. Hun sier nyheten spredde seg raskt da det første tilfellet ble kjent. Og i påvente av hjelp fra myndighetene, som de aldri tror vil nå favaelen, har det raskt spredd seg en dugnadsånd.

– Det finnes folk her som samler inn og donerer renholdsartikler og mat, også fordi folk som isolerer seg ikke kan dra på jobb. Men jeg er også litt oppgitt fordi folk ikke slutter å gå ut. Ikke bare de som må fordi de skal på jobb, men det er fester, folk griller. I går var det en stor gjeng som spilte fotball nede på en plass her borte, så samtidig som du har folk som er bevisst og prøver å hjelpe hverandre, finnes det mange som blåser i det og tenker at det her angår ikke meg.

Dessuten er det mange som ikke har tilgang på informasjon i den fattige favelaen.

LEK I GATENE: Livet ser ut til å gå sin vante gang i Cidade de Deus. Foto: RICARDO MORAES / X02675

– Veldig mange tror viruset er langt unna. Det er fortsatt butikker som er åpne, barer, unger som leker i gaten. Favelaen kan ikke stoppe opp, sier hun oppgitt over at også de helt «vanlige» problemene i favelaen fortsetter som før.

– På lørdag var det skuddveksling her. Vi vet enda ikke hvorfor. Men det gjør det vanskelig for folk utenfra å komme til med hjelp.

I favelaen begrenser tilgangen til helsetjenester seg til en førstehjelpspost, som er ganske godt utstyrt, men hvor man ikke har tilgang til å teste seg for coronaviruset.

– Dersom veldig mange plutselig skulle ha behov for hjelp utover det, aner jeg ikke hva som vil skje. De har problemer nok med å ta seg av syke til vanlig.

– Det er skremmende

President Bolsonaro har kommentert helsetilstanden i favelaene i forbindelse med coronaviruset, og har uttalt:

– I en favela i Rio jeg ikke skal nevne navnet på, for da blir jeg vel beskyldt for diskriminering, de har et høyt antall tilfeller av tuberkolose. Så hvis viruset kommer dit, vil mange der dø.

Helseråd om å vaske hendene godt og ofte er heller ikke så enkle å etterkomme som for oss i Norge. Infrastrukturen er dårlig, og mange mangler innlagt vann, forteller 25-åringen.

VG skrev i går om den brasilianske håndteringen av coronakrisen, og president Bolsonaro som har fått kritikk for å ta altfor lett på krisen. Han er også i full konflikt med guvernøren i Rio.

– Det virker som Witzel (guvernøren i Rio) kjemper alene, mens Bolsonaro fortsatt tror at dette bare er «en liten forkjølelse» som går over av seg selv. Det er skremmende.

BARE VENTE: Lorena sier hun foreløpig er en av de heldige som kan jobbe hjemmefra. Foto: PRIVAT

Borgermesteren i Rio, Marcelo Crivella, har bestemt at alle virksomheter med unntak av de som er helt nødvendige, skal stenge fra tirsdag. Det får store konsekvenser for mange i favelaen, som jobber på markeder, i restauranter, og i småbutikker.

Et annet problem er alle de brasilianerne som jobber i såkalt uformell sektor; folk som driver mindre virksomheter, på stranden, gateselgere og lignende. Noen regner med at de utgjør så mye som 40 prosent av arbeidsstokken.

Eneste måte ikke å miste vettet på

Mange går en uviss tid i møte, og det er ganske annet enn «tiltakspakker» man blir tilbudt. President Bolsonaro foreslo mandag at bedriftseiere skal kunne permittere arbeidere i fire måneder uten lønn.

Lorena sier hun er en av de heldige, hun jobber med film og TV og kan foreløpig gjøre mye hjemmefra. Men Bolsonaros forslag, som han kort tid etter måtte trekke tilbake etter stor motstand, opprører henne:

– Å tenke på det gjør meg sint. Det gjør vondt. Uttalelsen viser klart hvem vi har satt til å styre. En som kun tenker på bedriftseiere, de som har penger. Brasil har milliarder i fortjeneste fra banker som Santander og Itaú, og kunne sikkert sørget for at folk kunne opprettholdt karantenen sin med lønn. Og gjort tiltak som sørger for at bedrifter ikke går konkurs så vi kan komme ut av denne pandemien med alle jobber i behold.

– Tenker eller håper du at myndighetene vil kunne hjelpe til i sånne situasjoner?

– Håpet er for oss som er brasilianere den eneste måten ikke å miste vettet på.

