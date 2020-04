VINKER: Her vinker en av beboerne ved pleiehjemmet ut av vinduet. Foto: CHRISTINNE MUSCHI / REUTERS

Skrekkfunn på pleiehjem i Canada

Eldre beboere ble forlatt av de ansatte på et pleiehjem i Canada og funnet uker senere, tilgriset og utsultet. Siden starten av mars har 31 beboere dødd.

NTB

Knut Arne Hansen

Nå nettopp

Pleiehjemmet Residence Herron ligger i Montreal-forstaden Dorval og etterforskes nå for alvorlig tjenesteforsømmelse.

Helsemyndighetene ble kalt ut til Herron 29. mars etter at en coronasmittet beboer tre dager tidligere havnet på sykehus og døde. Da ble det oppdaget at nesten alle de ansatte hadde forlatt fasilitetene, og kun to pleiere var igjen for å ta seg av 130 beboere.

– Vi visste ikke før fredag at det var 31 døde. Vi visste at det var noen dødsfall, men vi visste ikke på noen måte at det var 31, sa delstatsministeren i Quebec François Legault tidligere i uken ifølge Reuters, og legger til at de hadde fått informasjon om at pleiehjemmet slet med underbemanning.

– Aldri sett lignende

På pleiehjemmet fant myndighetene beboerne apatiske i sengene sine, dehydrert, uten mat i dagevis, flere av dem dekket i sin egen avføring. Noen hadde falt på gulvet og to hadde ligget døde i flere dager, uten at noen hadde merket det.

– Jeg har aldri sett lignende i løpet av mine 32 år som sykepleier. Det var forferdelig. Det var ikke nok mat til alle, og stanken kunne drept en hest, sier Loredana Mule, som var blant dem som rykket ut til hjemme til New York Times.

Pleiehjemmet har 139 plasser, og tar opptil 70.000 kroner i måneden for en plass ifølge Montreal Gazette, skriver Reuters.

– Hvordan er det mulig at så mange døde på pleiehjemmet uten at det gikk en alarm, undrer Mule.

Fikk ikke besøke

Minst fem av de 31 dødsfallene på Herron tilskrives coronaviruset direkte, mens de andre ikke har fått noen konklusjon fordi obduksjonsrapportene ikke foreligger ennå.

Ifølge en gjennomgang fredag er mer enn halvparten av Canadas covid-19-dødsfall langtidsbeboere på pleiehjem eller eldrehjem. Totalt er over 32.800 smittet og over 1350 døde som følge av coronaviurset i Canada. Quebec er hardest rammet med over 15.000 smittede og 630 dødsfall.

SKREKKHJEMMET: Politiet utenfor pleiehjemmet Herron. Foto: CHRISTINNE MUSCHI / REUTERS

Familiene til beboerne på Herron og i Canada generelt er sjokkerte og sinte, samtidig som de er frustrerte fordi de trodde de gjorde det rette ved å føye seg etter offentlige pålegg om å ikke besøke sine endre på hjemmene. De trodde bidro til å forhindre smittespredning.

– Jeg ble kvalm, jeg ble virkelig kvalm, sier Moira Davis, som mistet faren Stanley Pinnell. Han døde på Herron 8. april.

– Plutselig begynte alle disse spørsmålene å virre gjennom hodet mitt: «Hva kunne vi gjort annerledes? Hvorfor sa ingen noe til oss? Hvorfor, hvorfor, hvorfor?»

Tidligere dømt

Den offentlige stemningen i Canada er ikke blitt bedre av avsløringer i mediene som har avdekket at eieren av hjemmet er dømt for narkotikahandel, bedrageri og skatteunndragelser.

Peter Wheeland forteller at moren hans ringte ham 7. april. Hun satt da i rullestolen sin, med diaré og hadde gjort på seg, og hadde sittet og ropt om hjelp og trykket på nødknappen i tre timer uten at noen på pleiehjemmet hjalp.

– Vi fikk ikke kommunisert med noen. Vi ringte pleierne, vi la igjen beskjeder, vi gjorde alt, men fikk ikke svar, sier Wheeland.

Moren hans er nå flyttet til sykehus og har diagnosen covid-19.

Statsminister Justin Trudeau sendte fredag 125 leger og annet medisinsk personell fra militæret fra Quebec for å bistå ved pleiehjem i nød. Etter funnet er over 40 pleiehjem i Quebec sjekket av helsemyndighetene.

BER: En kvinne ber for beboerne utenfor pleiehjemmet. Foto: Ryan Remiorz / The Canadian Press

Publisert: 18.04.20 kl. 05:25

