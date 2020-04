BRANNER: Det gule viser hvor det har brent i Tsjernobyl-området, der det nedlagte atomkraftverket ligger. Den røde flekken over det gule området viser byen Pripjatj, der arbeiderne ved kraftverket og deres familier bodde før ulykken. Foto: ESA/Copernicus

Slik truer skogbrannene Tsjernobyl

Skogbrannene ved Tsjernobyl-kraftverket i Ukraina blusset opp igjen torsdag kveld.

Nå nettopp

Onsdag kom meldinger om at brannene var slukket, men at det fortsatt ulmet etter at de første brannene trolig ble påsatt for snart to uker siden.

Nå har tre nye branner oppstått i den 2600 kvadratkilometer store forbudssonen rundt Tsjernobyl-verket. Ifølge en pressemelding fra det ukrainske krisedepartementet er imidlertid brannene små.

På kartet – som ESA (det europeiske romfartsbyrået) presenterte torsdag – viser det gule området hvor det har brent – og hvor nær dette har vært det nedlagte kjernekraftverket.

les også TV-anmeldelse «Chernobyl»: Nei til en strålende fortid

Yaroslav Yemelianenko, som driver turistvirksomhet til Tsjernobyl, meldte på Facebook tidligere i uken at ilden var bare to kilometer fra «det mest radioaktive avfallet i sonen». Torsdag kveld skrev også han at nye branner har oppstått.

Ukrainske myndigheter har hele tiden hevdet at det ikke har vært noen fare for økt stråling, mens Greenpeace’ Russland-avdeling i begynnelsen av denne uken mente at situasjonen er mer dramatisk og at brannene dekket et langt større område enn myndighetene innrømmet. Ifølge Greenpeace var dette den største brannen noen gang i forbudssonens historie.

BRANNMENN: 500 brannfolk har vært i aksjon for å slukke brannene nær Tsjernobyl-kraftverket i Ukraina. De har jobbet natt og dag. Foto: STR / EPA

Dette bildet viser uansett «fasiten» – ut fra satellittbilder tatt fra Copernicus Sentinel-2 den 12. april.

Det viser at de 500 brannmennene og 124 brannbilene har hatt en voldsom jobb. De har også hatt støtte fra helikopter og fly – og et voldsomt regnvær denne uken har vært til god hjelp for å hindre at brannen spredte seg helt til Tsjernobyl-verket.

les også Atomulykken Putin ikke vil snakke om

Det var her en av reaktorene i kjernekraftverket eksploderte for temmelig nøyaktig 34 år siden. Eksplosjonen var så kraftig at reaktortaket ble blåst av.

Kommunistregimet i Moskva holdt ulykken hemmelig i flere dager før det ble kjent rundt i verden. I tillegg til Ukraina og Hviterussland, var Norge blant de landene som ble hardest rammet, fordi vind- og værforholdene var slik at det ble radioaktivt nedfall over områder som Nord-Trøndelag, det sørlige Nordland, Jotunheimen og Valdres.

les også Skogbrannene i Tsjernobyl nærmer seg atomkraftverket

Den kritikerroste HBO-serien «Chernobyl» gjorde at det ble ny oppmerksomhet om det som regnes som verdens verste atomulykke.

Ukrainsk politi sier at de har pågrepet en 27 år gammel mann, anklaget for å ha startet brannene. Ifølge Reuters skal mannen innrømmet ha startet et antall brann «for moro skyld». En annen person skal ha startet en brann ved et uhell.

Det er ikke lov å bo nærmere enn 30 kilometer unna atomkraftverket, men det skal være bortimot 200 mennesker som har nektet å flytte – og fortsatt bor der.

Skogbranner er ikke ukjent i området, men den milde vinteren og tørre våren har gjort at brannene har spredt seg mer enn vanlig.

Publisert: 16.04.20 kl. 23:28

Mer om Tsjernobyl Ukraina Greenpeace radioaktiv

Fra andre aviser