Melinda Gates: – Det kommer til å bli fryktelig i u-land

Melinda Gates (55) slår alarm om at corona-smitten kan få fryktelige konsekvenser i u-land.

Sammen med mannen Bill Gates har hun veldedighetsorganisasjonen Bill & Melinda Gates Foundation - som nå støtter utviklingen av åtte mulige vaksiner mot corona-viruset.

– Det kommer til å bli fryktelig i utviklingsland, sier hun til CNN.

I intervjuet med CNN sier Melinda Gates at tallene foreløpig ikke ser så verst ut for mange u-land, men hun mener at dette skyldes manglende testing.

– Hvis du bor i slummen, kan du ikke holde fysisk avstand. Du må ut og spise måltidet ditt. Du har ikke rent vann for å vaske hendene, sier hun i intervjuet med CNNs Poppy Harlow.

– Vi har en krise som vi ikke en gang snakker om i USA.

Melinda Gates mener også at corona-krisen vil sette verden tilbake når det gjelder likestilling:

– 70 prosent av helsepersonell over hele verden er kvinner. Kvinner gjør mer enn to ganger så mye av det ulønnede arbeidet i hjemmene. Så bryr seg om mennesker i helsesystemet, og de bryr seg om folk hjemme.

– Vi planlegger for jordskjelv og tsunamier, men vi har ikke planlagt for en sykdom som denne, sier Gates.

– Vaksine er den endelige løsningen. Det ser lovende ut foreløpig, og vi begynner nå å teste ut den mest lovende.

WHO-sjefen Tedros Adhanom Ghebreyesus uttalte langfredag at de ser en «alarmerende akselerasjon» av corona-smitte i 16 afrikanske land.

Frykter massedød i flyktningleirer: – Vi må handle nå

– Uten hjelp og handling nå, kan fattige land og utsatte samfunn lide enorm ødeleggelse, sa WHO-sjefen til diplomater i Genève.

Hans kollega Michel Yao sa skjærtorsdag at WHO frykter en kraftig økning i corona-smitte i afrikanske land de kommende ukene, melder Al-Jazeera.

– I løpet av de fire siste dagene har antallet allerede doblet seg. Om denne trenden fortsetter, kan vi vente en kraftig topp ganske snart.

WHOs Afrika-sjef, Matshidiso Moeti, sa langfredag at det er et «presserende behov» for å utvide testkapasiteten utenfor de største byene i Afrika når viruset sprer seg gjennom landene.

Corona-krisen har også stor økonomisk effekt på mange afrikanske land. Verdensbanken uttalte skjærtorsdag at Afrika sør for Sahara i 2020 kan få sin første nedgang i økonomien på 25 år.

