NATO-sjefen: Russland og Kina sprer falske covid-19-nyheter

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg peker nå direkte på Kina og Russland, og sier at de to landene bevisst har forsøkt å spre falske nyheter om virusspredning for å ramme forsvarsalliansen.

I løpet av påsken har NATO laget en liste over «Russlands topp fem myter» om NATO og covid-19-pandemien.

Stoltenberg sier til VG at det er nødvendig at NATO tar til motmæle mot falske nyheter:

– Vi har sett eksempler fra både statlige og ikke-statlige aktører, støttet av Russland og Kina, som sprer feilinformasjon om virusets opprinnelse, at det skal være skapt av USA og andre NATO-land, og at det skal være spredt bevisst videre, sier NATO-sjefen i et telefonintervju med VG og NTB fra Brussel tirsdag ettermiddag.

Onsdag har Stoltenberg «innkalt» NATOs forsvarsministere til et ekstraordinært møte på videolink. Dagsordenen inneholder ett punkt, ifølge Stoltenberg: Corona-krisen.

Også Norges forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen (H), har gått ut og advart mot spredning av falske nyheter og desinformasjon under coronakrisen.

Myter om NATO og viruset

NATO følger nøye med i både tradisjonelle og sosiale medier, og spredning av falske nyheter er noe alliansen er svært opptatt av, ifølge Stoltenberg.

Alliansen forsøker nå å slå tilbake spredning av disse historiene:

Viruset er i ferd med å bryte ned NATO-alliansen: Feil, svarer NATO. Selv om enkelt-soldater er smittet, opprettholdes beredskapen i forsvarsalliansen.

NATO makter ikke å forsyne medlemslandene med hjelp til å bekjempe viruset. Feil igjen, svarer NATO. Land som Tsjekkia, Italia, Luxembourg, Nederland, Spania og nå sist Norge, har fått fordeler av hjelp fra alliansen eller andre medlemsland via NATO.

Covid-19 er et biologisk våpen, utviklet av USA og NATO. NATO støtter seg til WHO, Verdens helseorganisasjon, og svarer at viruset forekommer naturlig hos dyr, men var ukjent inntil de første smittetilfellene ble oppdaget i Wuhan, Kina, i desember.

Farlige feil

– Det har også vært spredt feilinformasjon om hvordan man best bekjemper viruset, legger Stoltenberg til.

– Denne typen spredning av feil er farlig, dels fordi de reduserer vår evne til å stå sammen i kampen mot corona, og dels fordi det kan tas feil beslutninger om hvordan viruset skal bekjempes. Dette er ment å splitte og svekke oss, og det er viktig at vi tar til motmæle, sier Stoltenberg.

Han legger til at han vil ta opp behovet for å overvåke, avsløre og vise fram slike forsøk på desinformasjon med forsvarsministrene i NATO på onsdagens møte.

– Men grunnleggende er det beste svaret en fri og uavhengig presse som stiller kritiske spørsmål, sjekker kildene og undersøker sakene, legger Stoltenberg til.

Norge har gitt og fått

Norge har bidratt via NATO med å låne ut et feltsykehus til NATOs nyeste medlem, Nord-Makedonia. Samtidig har Norge trukket på NATO for å få tak i mer smittevernutstyr.

Stoltenberg sier at Norge før påske fikk levert hansker, briller, masker og annet beskyttelsesutstyr via NATOs felles innkjøpssystem. En ny forsendelse fra Kina via NATO vil komme om få dager, får VG opplyst i NATOs stab for felles anskaffelser i Luxembourg.

Forsvarsdepartementet bekrefter at de har bestilt dette via NATO fordi Forsvarets egen beholdning av smittevern ble ansett som for liten.

