LANGER UT PÅ TWITTER: USAs president Donald Trump.

Trump: Har avlyst hemmelig Taliban-møte etter bombing

USAs president Donald Trump tordner mot Taliban, og sier at fredsforhandlingene er brutt.

Siri Eggen

NTB

I flere Twitter-meldinger natt til søndag norsk tid fordømmer presidenten Taliban for en bilbombe i den afghanske hovedstaden Kabul, hvor en amerikansk soldat og elleve sivile ble drept tidligere denne uken.

Han sier dette også er bakgrunnen for at han nå har avlyst det han omtaler som hemmelige møter med Taliban-ledere og Afghanistans president. Han sier han skulle møte dem hver for seg på landstedet Camp David utenfor Washington D.C. søndag lokal tid.

– Jeg kansellerte møtet umiddelbart, og avbrøt fredsforhandlingene. Hva slags folk dreper så mange for tilsynelatende å styrke sin forhandlingsposisjon? tordner presidenten, og fortsetter:

– De gjorde ikke det, de gjorde det bare verre. Hvis ikke de kan bli enige om våpenhvile under disse veldig viktige fredssamtalene, og til og med drepe tolv uskyldige mennesker, så har de trolig ikke makten til å forhandle frem en meningsfull avtale uansett. Hvor mange flere tiår er de villige til å slåss?

ÅSTEDET: Til sammen tolv personer, deriblant en amerikansk soldat, ble drept i en bilbombe i Kabul torsdag.

Noen timer tidligere kom nyheten om at besøket fra Afghanistans president Ashraf Ghani var utsatt. I Washington skulle han etter planen drøfte de pågående forhandlingene mellom USA og Taliban.

Afghanistans regjering er bekymret for forhandlingene USA holder med Taliban, der USAs fremste mål er å få Taliban til å godta at afghansk territorium ikke skal brukes til terrorangrep mot Vesten. Regjeringen i Kabul er holdt utenfor, og Taliban nekter å snakke med dem.

SKULLE TIL USA: Afghanistans president Ashraf Ghani.

Besøket ble avlyst etter at USAs sjefforhandler Zalmay Khalilzad uventet returnerte til Qatar der samtalene med Taliban finner sted. For bare noen dager siden sa han at avtalen var så godt som klar.

I prinsippet innebærer avtalen at USA skal trekke tilbake en del av soldatene de har i Afghanistan. Khalilzad sa mandag at avtalen nå bare manglet president Donald Trumps underskrift.

Siden mandagens kunngjøring har det vært to svært alvorlige bilbombeangrep i Kabul, som Taliban har tatt på seg skylden for. I et av angrepene ble en amerikansk soldat drept.

DREPT: Den amerikanske soldaten Barreto Ortiz (34).

Både den afghanske regjeringen og flere tidligere amerikanske ambassadører i Kabul har innvendinger mot avtalen og har lagt press på Khalilzad. Da Khalilzad var i Kabul denne uken, viste han avtaleteksten til Ghani, men nektet å gi ham en kopi.

Afghanistans regjering mener at avtalen innebærer at den amerikanske tilbaketrekkingen blir for brå, og at det ikke stilles krav til Taliban om redusere volden. Frykten er at en amerikansk tilbaketrekking skal føre til enda mer borgerkrig, på samme måte som da Sovjetunionen brått trakk seg ut på 90-tallet.

Publisert: 08.09.19 kl. 01:30 Oppdatert: 08.09.19 kl. 02:16







