MORIA FLYKTNINGLEIR: Makskapasiteten er for lengst sprengt i Moria flyktningleir på Lesvos i Hellas. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS / X90200

Mindreårig drept i flyktningleir på Lesvos: – Nå må Europa handle

FN ber greske myndigheter ta grep, etter at en afghansk gutt er pågrepet for å ha drept én og skadet to andre mindreårige i en flyktningleir på Lesvos.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Hendelsen fant sted lørdag kveld, i den såkalte trygge sonen for spesielt sårbare mennesker i flyktningleiren Moria på den greske øya Lesvos, ifølge TV-stasjonen France24.

En 15 år gammel gutt fra Afghanistan er pågrepet for å ha knivstukket en annen tenåringsgutt til døde, og for å ha påførte to andre mindreårige alvorlige skader. En annen tenåringsgutt er også pågrepet i forbindelse med saken.

I lys av hendelsen har FNs høykommissær for flyktninger slått alarm om barnas sikkerhet.

– Greske myndigheter må ta umiddelbare grep for å sørge for at disse barna blir overført til et trygt sted, sa FNs Hellas-representant Philippe Leclerc i en uttalelse etter hendelsen.

les også På innsiden av den lukkede leiren: – Jeg ønsker ikke min verste fiende dette livet

Sprengt kapasitet i flyktningleirene

Generalsekretær Trude Jacobsen i den humanitære frivillige organisasjonen Dråpen i havet, mener det blir for lett for FN å legge hele ansvaret over på greske myndigheter.

Hun viser til at 75.000 mennesker venter på å få asylsøknaden sin behandlet i Hellas.

– FN må be andre europeiske myndigheter om å handle. Vi må få på plass en ny relokaliseringsavtale og tømme leirene slik at myndighetene kan bygge dem opp og forberede seg på nye ankomster.

Jacobsen mener en ny relokaliseringsavtale med europeiske land må forutsette at alle land i Europa er enige om hvilke land det er trygt å sende mennesker tilbake til.

les også Vil ha stans i returer til Afghanistan

DRÅPEN I HAVET: Generalsekretær Trude Jacobsen i den humanitære organisasjonen Dråpen i havet. Foto: Svein Finneide

I juli ankom 5700 flyktninger og migranter greske øyer og det greske fastlandet. Bare i løpet av august har det kommet 3000 mennesker til Lesvos alene.

Den store tilstrømningen legger press på kapasiteten til de allerede overfylte flyktningleirene i Hellas. I Moria-leiren bor det nå 10.000 mennesker, mens leiren kun har kapasitet til å håndtere en fjerdedel av dette. 60 prosent er kvinner og barn.

– Det er ikke toaletter og dusjer nok til at folk får vasket seg. Folk har ikke engang telt eller containere å sove i. Våre frivillige på øya rapporterer om at det ligger folk og sover langs gangveier inne i leiren, sier Jacobsen.

les også Frp raser mot FN-topp etter flyktningkritikk

BOFORHOLD: Det er ikke nok telt til alle de 10.000 migrantene og flyktningene som kommer til Moria-leiren på Lesvos. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

– Har en enorm smerte

Den trygge sonen i leiren, hvor det primært bor enslige mindreårige, har kapasitet til å håndtere 160 mennesker. Akkurat nå bor det 600 barn alene på flukt i leiren, og de yngste enslige barna er fem år.

Jacobsen peker på at mange har blitt deportert tilbake til hjemlandet fra andre europeiske land, for så å legge ut på ny flukt fordi det var for farlig i hjemlandet. Hun sier at feltarbeidere fra Dråpen i havet stadig rapporterer om flyktninger som snakker flytende norsk.

– De må vente tre til fire år på å komme på asylintervju. Det i seg selv gjør at all livsgnist og håpet om en fremtid forsvinner.

Generalsekretæren ser lørdagens voldsepisode i sammenheng med de umenneskelige forholdene i flyktningleiren, som øker spenningene mellom menneskene som lever der.

– Når du lever under sånne forhold over lang tid, vil det påvirke hva du gjør. Det bygger seg opp et sinne og en frustrasjon, men også frykt. Vi ser mye selvskading og narkotika, spesielt blant unge som er alene, fordi de har en enorm smerte inni seg.

Jacobsen sier dette er første gang hun hører om et drap utført av en mindreårig i leiren, men advarer mot at situasjonen kan forverres dersom ikke nødvendige tiltak iverksettes.

– I etterkant av hendelsen er folk i leiren triste og redde, men det kan bygge seg opp et enormt sinne som gjør det enda verre. Jeg vil gjenta at nå må Europa handle. Vi kan ikke ha en flyktningleir på vårt kontinent hvor barn lever under sånne forhold over så lang tid. En hel barndom går tapt, vi kan ikke akseptere det lenger.

Publisert: 27.08.19 kl. 07:55

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post