Mener pandemien skyldes ødeleggelser i naturen

Menneskelige ødeleggelser av naturen må ta på seg skylden for coronapandemien, mener FN, Verdens helseorganisasjon (WHO) og Verdens naturfond (WWF).

Ulovlig og lite bærekraftig handel av vilt dyreliv og ødeleggelser av skoger og andre naturområder er fortsatt en av hovedgrunnene til økende sykdommer fra dyreliv til mennesker, sier ledere i organisasjonene til The Guardian.

De mener verden i flere tiår har ignorert dette.

– Sjansene for at en ny sykdom, som smitter fra dyr til mennesker, vil dukke opp i fremtiden er større enn noen gang. Dette er et resultat av mange års mislykket politikk og politisk passivitet, mener Verdens naturfond.

Det er leder for FNs konvensjon om biologisk mangfold Elizabeth Maruma Mrema, WHOs direktør for miljø og helse Maria Neira og WWF Internationals leder Marco Lambertini som uttaler seg til The Guardian.

– Vi har sett mange sykdommer dukke opp gjennom årene; Zika, Aids, Sars og Ebola, og alle stammer fra dyrepopulasjoner under alvorlige miljøtrykk, sier de.

– En varslet katastrofe

Karoline Andaur, generalsekretær i Verdens naturfond i Norge, forklarer at sykdommer som smitter fra dyr til mennesker oppstår når mennesker kommer i kontakt med ville dyr som er bærere av virus og bakterier mennesker ikke har immunforsvar mot.

– Årsaken til utbruddet av Covid-19 er høyst sannsynlig ulovlig handel av ville dyr. Coronakrisen har vist oss at menneskets rovdrift på naturen har alvorlige konsekvenser. Dette er vi helt nødt til å ta innover oss, sier hun til VG.

– Coronautbruddet har vært en varslet katastrofe, både nasjonalt og globalt. Hvis vi ikke gjør grep for å stoppe tapet av natur, kommer dette til å skje igjen og igjen, fortsetter Andaur.

Hun mener en systematisk endring må til.

– For å beskytte oss mot fremtidige pandemier, må vi rett og slett begynne å ta bedre vare på naturen. Vi trenger en systemisk endring, og vi må arbeide på flere fronter samtidig. For å lykkes, må myndigheter verden over går sammen og dra i samme retning.

Alarmerende rapporter

FN, WHO og WWF forteller at de har fått alarmerende rapporter om økt krypskyting, ulovlig hugst og skogbranner flere steder i verden, også under coronakrisen.

– I tillegg kutter mange land i støtten til miljøtiltak som følge av pandemien. Alt dette kommer i tiden der vi trenger det som mest, sier Mrema, Neira og Lambertini til The Guardian.

En WWF-rapport fra 17. juni konkluderer med at de viktigste årsakene til at sykdommer smitter fra dyr til mennesker er utbygginger i naturen, avskoging, intensivering av jordbruk og husdyrproduksjon og ulovlig handel av ville dyr.

Ifølge rapporten stammer mellom 60 og 70 prosent av nye sykdommer siden 1990 fra ville dyr.

– Prisen har vist seg å være forferdelig dyr

WWF skriver at coronapandemien kun er en av mange nye sykdommer som vil ødelegge den globale stabiliteten, dersom ikke man retter opp forholdet til naturen.

– Mennesker har ødelagt forholdet til naturen, og det har sin pris. Den prisen har vist seg å være forferdelig dyr. Tap av menneskeliv, tap av jobber og et sjokk til den globale økonomien, skriver WWF.

– Økende press på naturen på grunn av utnyttelse av dyrelivet og økosystemene øker sannsynligheten for fremtidige pandemier. Vi vet ikke hvor den neste sykdommen vil dukke opp, eller hvor mange den vil påvirke, sier de internasjonale toppene til The Guardian.

Organisasjonene mener tiden er inne for å handle.

– Nå er tiden for å bygge en tryggere fremtid for mennesker og planeten.

I WWF-rapporten trekkes det frem fire tiltak de mener myndigheter over hele verden må forplikte seg til:

Stanse og reversere tapet av naturmangfold frem mot 2030, i tråd med internasjonale forpliktelser.

Stanse all ulovlig og uregulert handel av ville dyr.

Stanse utbygging, avskoging og fragmentering av naturlige økosystemer, med fokus på bærekraftige matsystemer for å livnære en voksende verdensbefolkning.

Styrke samspillet mellom mennesker og natur gjennom en bærekraftig og rettferdig gjenoppbygging av økonomien.

