BER FOR DORN: Politisjef Jon Hayden i St. Louis ledet torsdag 4. juni en bønn for drepte David Dorn. I bakgrunnen står familiemedlemmer. Foto: Christian Gooden / St. Louis Post-Dispatch

Mann siktet for drapet på den pensjonerte politilederen David Dorn (77)

Politimannen med 38 års fartstid prøvde å hindre en pantelåner fra å bli plyndret da han ble skutt og drept i St. Louis i Missouri.

Nå nettopp

77 år gamle Dorn ble funnet død på et fortau utenfor forretningen Lee’s Pawn and Jewellery i byen St. Louis i delstaten Missiouru klokken 02.30 natt til tirsdag 2. juni.

Søndag kveld ble en 24 år gammel mann, som på overvåkningskameraer skal ses gå inn i butikken for så å komme ut igjen med flere stjålne TV-apparater, siktet for drapet. Det melder statsadvokaten i byen ifølge nyhetsbyrået AP.

– Da skuddene ble avfyrt, var han den eneste som sto på det aktuelle hjørnet. Det kan ses flere røykskyer fra stedet hvor han sto, og det ble også funnet tomhylser, står det i en uttalelse fra politiet.

DREPT: David Dorn (77) jobbet i St. Louis-politiet i 38 år. Foto: Scott Bandle / St. Louis Post-Dispatch

Den pensjonerte politilederen var en venn av innehaveren av pantelåneren, og pleide ifølge familien ofte å rykke ut dersom alarmen gikk.

– Det at han beskyttet og tjente sitt folk, dette er måten jeg i mitt hjerte føler at han ville likt å forlate verden på, sier Dorns sønn Brian Powell til den lokale kanalen KMOV4, som har tilknytning til CBS.

Natten Dorn ble drept, hadde demonstrasjonene i kjølvannet av drapet på George Floyd tatt en spesielt voldelig vending i byen, skriver nyhetsbyrået AP: Fire politibetjenter ble skutt, det ble kastet steiner og avfyrt fyrverkeri, og 55 forretninger ble ranet eller ødelagt. Ifølge CBS skjøt også politiet en mistenkt innbruddstyv denne natten, som er alvorlig skadet.

BLE FUNNET HER: Dorn ble funnet død på fortauet utenfor denne pantelåneren i St. Louis 26. mai. Foto: David Carson / St. Louis Post-Dispatch

Dorn tjenestegjorde i politiet i 38 år før han pensjonerte seg i oktober 2007. The Ethical Society of Police, som representerer afrikansk-amerikanske tjenestefolk i St. Louis, skriver i en pressemelding at «Dorn var den typen bror som ville gitt sitt liv for å redde dem hvis han måtte».

Etter pensjonisttilværelsen har Dorn fungert som politisjef i småbyen Moline Acres.

Publisert: 08.06.20 kl. 03:38

