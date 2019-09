BUSINESS AS USUAL: Næringsministeren er i London for å sikre at handel og turisme fortsetter som før Foto: Ahmed Fawad Ashraf

Næringsminister Røe Isaksen om brexit: – Vi har gjort det vi kan

LONDON (VG) – Det er helt trygt å bestille ferietur til London og fotballturer til Manchester, også i november. Flyene vil gå, og Manchester City og United vil spille fotball som før, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– «Business as usual» er det vi sikter mot, sier Isaksen. Vi har gjort det vi kan for at forholdet mellom Norge og Storbritannia fortsetter som i dag.

VG møter næringsministeren på trappene utenfor St John's Church i London. Det er to gater fra Parlamentet, som er stengt til 14. oktober. Boris Johnson har sendt politikerne hjem fordi han sier han vil ha fullt fokus på forhandlingene i Brussel og forlate EU 31. oktober.

Disse avtalene er inngått

Røe Isaksen kaller situasjonen britene befinner seg i for en «politisk krise». I London har han møter med ministre og deres rådgivere for å unngå at Norge får trøbbel.

– Brexit skal forstyrre så lite så mulig, og den britiske regjeringen er opptatt av å understreke at de ikke melder seg ut av verden. Vi har inngått fire midlertidige avtaler som trer i kraft i det britene går ut av EU uten en avtale.

Avtalene er innen flytransport, veitransport (lastebiler), varer og for norske borgere.

I 2018 eksporterte Norge varer og tjenester til britene for omtrent 212 milliarder kroner – det meste er olje og gass. Norge forsyner også Storbritannia med hyse, som brukes i fish'n'chips.

HYSE: Storbritannia er Norges fjerde største marked for eksport av sjømat, og hyse til fish'n'chips er viktig. Foto: Hallgeir Vågenes

Dette bekymrer ham

Akkurat hvordan det blir første dagen etter brexit vet vi ikke, sier Røe Isaksen.

– Det vi er mest bekymret for på kort sikt er følgene av at britene krasjer ut av EU. Da skal de bygge opp sin grensekontroll med tollere og har ikke lenger samme regelverk som oss. Jeg er ikke redd for at de innfører en ny toll på norsk fisk, men hvis du er norsk lastebil i en kø som skal slippe inn i landet kan det bli kaos, sier han og legger til:

– Vi kan ikke gjøre så veldig mye annet enn å være klar over at det kommer. Vi får ikke kjøre forbi alle andre når vi frakter fysiske varer i lastebil.

Den samme bekymringen har folk på havnen i Dover, der 10.000 lastebiler med varer passerer daglig. Les hva de mener her.

Det Norge og Storbritannia ikke har avtale om er norske tjenester innen finans, IKT og maritim. Industrien er verdt 40 milliarder norske kroner.

Så langt har britene ikke ønsket en avtale fordi det vil utløse diskusjoner om fri bevegelse av arbeidskraft, noe de er skeptiske til.

– Det er bedrifter som kan ha kontorer i begge land. Jeg er ikke veldig urolig for dette, fordi britene gir signaler om at de ikke vil legge begrensninger på norske tjenesteleverandører.

Frihandelsavtale neste

Så snart brexit er skjedd vil Norge begynne å forhandle faste frihandelsavtaler med Storbritannia.

I dag er handelen bestemt gjennom Norges medlemskap i EØS og Storbritannias EU-medlemskap, og foregår sømløst.

