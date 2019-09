ANGRER: Mannen som skapte labradoodle-rasen skulle ønske han ikke hadde gjort det. Her er en labradoodle avbildet på stranden i California. Foto: Mike Blake, Reuters

Mannen bak labradoodle-hunder angrer: – Slapp løs Frankensteins monster

Noen tiår etter at den først ble introdusert for verden er labradoodlen – en krysning mellom hunderasene labrador retriever og puddel – svært populære. Skaperen av rasen er imidlertid fylt med anger.

Det er i en podkast fra Australian Broadcasting Corporation at mannen bak den populære hunderasen, Wally Conron, uttrykker at han angrer på å ha skapt labradoodler.

Labradoodlen var i utgangspunktet et forsøk på å skape en førerhund som var egnet for hundeallergikere. Labrador retriever er en populær førehunderase, og pudler er egnede for dem som er allergiske mot hunder.

Bestillingen kom fra en blind kvinne fra Hawaii, hvis ektemann var allergisk.

– Åpnet Pandoras eske

Grunnen til at Conron angrer på å ha krysset de to hunderasene er at labradoodler, ifølge ham selv, ofte sliter med sinnslidelser, eller har arvelige problemer

– Jeg åpnet Pandoras eske og slapp løs Frankensteins monster, sier han i podkasten.

Selv om det første forsøket var mer eller mindre vellykket – Én av de tre første labradoodle-valpene var egnet som førerhund for allergikere – synes ikke Conron noe om trenden.

– Hvorfor folk avler dem i dag aner jeg ikke.

POPULÆRE: Det norske kronprinsparet har ikke bare én, men to labradoodler: Muffins Kråkebolle og Milly kakao. Her er sistnevnte avbildet med familien i 2017. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Populær rase

Ifølge The New York Times er ikke dette første gang Conron angrer offentlig. I et intervju med nyhetsbyrået AP fra 2014 trekker han frem at skruppelløse folk setter opp «grusomme» valpefabrikker for å tjene penger på å avle hunder som senere må avlives.

– «Er du ikke stolt», spør folk meg. Jeg svarer: «Nei! Ikke i det hele tatt.» Jeg har påført fullblodsavling store skader, og gjort mange sjarlataner rike, sa han den gang.

Dette skyldes at labradoodle-hunder er veldig populære. Ifølge New York Times har flere kjendiser, deriblant Jennifer Aniston, Tiger Woods og Neil Young, eid en labradoodle. Også det norske kronprinsparets hunder, Muffins Kråkebolle og Milly Kakao, er labradoodler.

