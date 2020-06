ETTERLYSER BIL: Politiet i Tyskland ønsker informasjon om denne bilen i forbindelse med pågripelsen i Maddie-forsvinningen. Foto: Tysk politi

Tysk politi tror at Maddie er død

En 43 år gammel tysker i varetekt er nå i politiets søkelys, mistenkt for drapet på Madeleine McCann. Tysk politi tror at hun er drept.

Oppdatert nå nettopp

– Vi går ut fra at jenta er død, sier Hans Christian Wolters i den tyske påtalemyndigheten på en pressekonferanse, ifølge Bild.

Politiet etterforsker en 43 år gammel mann, som nå er mistenkt for drap. Han er dømt for flere seksuelle overgrep mot barn og bodde i samme området som Maddie forsvant fra for 13 år siden.

– Vi ber om hjelp fra folket, Wolters på pressekonferansen. Politiet etterlyser vitner.

Den mistenkte 43-åringen, som i tyske medier er identifisert som Christian B., er allerede i varetekt for et annet forhold, ifølge politiets pressemelding.

43-åringen bodde mer eller mindre i Algarve mellom 1995 og 2007. I flere år bodde han i et hus mellom Lagos og Praia de la Cruz.

Madeleine var nesten fire år da hun forsvant fra ferieleiligheten hun lå og sov imens foreldrene spiste middag med venner rett i nærheten. Forsvinningen skjedde fra feriekomplekset Oceans Club i Praia da Luz i Algarve-regionen i sørlige Portugal for 13 år siden.

FORSVANT: Madeleine McCann forsvant da hun var fire år gammel. Nå kommer politiet med ny informasjon, 13 år senere. Foto: LUIS FORRA / LUSA

«Han hadde flere midlertidige jobber, blant annet i restaurantbransjen, i Lagosregionen i dette tidsrommet», skriver politiet. Han skal også ha tjent penger ulovlig gjennom narkotikasalg og innbrudd i hoteller og ferieleiligheter.

Den mistenkte har en rekke fengselsdommer for seksuelle overgrep mot barn tidligere.

Politiet kjenner til flere biler Christian B. disponerte, i tillegg til hvor han oppholdt seg og et portugisisk telefonnummer.

Etterlyser vitner

Det er utlovet en dusør på 10.000 euro – over 100.000 kroner – for informasjon som hjelper etterforskningen.









Politiet er spesielt interessert i tips om 43-åringens bevegelser i tidsrommet Maddie forsvant, mellom klokken 21 og 22 den 3. mai 2007.

På tidspunktet brukte den mistenkte en brukt, mørk Jaguar XJR 6. Men han disponerte også en VW T3 Westfalia. Politiet har informasjon som indikerer at han brukte en av disse bilene i det antatte drapet.

Politiet har også gått ut med telefonnummeret Christian B. brukte i tidsrommet. Dagen Maddie forsvant brukte han telefonen i Praia de la Cruz.

Politiet etterlyser vitner som har informasjon om bilene og om noen har sett de nevnte bilene i området i starten av mai 2007. De etterlyser også personer som var i Praia de la Cruz som fortsatt sitter på bilder og videoer.

«Videre er det grunn til å tro at det er flere enn den mistenkte som har konkret kunnskap om den kriminelle handlingen og muligens stedet der kroppen ble etterlatt. Vi ber eksplisitt om at de tar kontakt med oss og bidrar med informasjon».

Publisert: 04.06.20 kl. 13:33 Oppdatert: 04.06.20 kl. 14:14

