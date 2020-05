Kinas utenriksminister Wang Yi advarer mot en ny kald krig med USA. Foto: Ken Moritsugu / AP / NTB scanpix

Kina: På randen av ny kald krig med USA

– Vi er blitt oppmerksom på at enkelte politiske krefter i USA skyver våre to land mot randen av en ny kald krig, sier utenriksminister Wang Yi.

NTB

Ole Løkkevik

For mindre enn 10 minutter siden

Langvarig spenning mellom de to landene på områder som handel og menneskerettigheter er nå ytterligere skjerpet på grunn av coronakrisen.

Forslaget om Kinas nye sikkerhetslover for Hongkong har hevet temperaturen ytterligere. Den nye loven vil blant annet forby forræderi og undergraving av staten.

Wang ville ikke si hvilke krefter i USA som «skyver våre to land mot randen av en ny kald krig», men president Donald Trump har den siste tiden beskyldt Kina for å være skyld i at coronaviruset spredte seg rundt om i verden.

– Foruten ødeleggelsen som er forårsaket av coronaviruset, er det også et politisk virus som sprer seg i USA, sa Wang.

Åpen for corona-gransking

Utenriksministeren sa også at Kina nå godtar en internasjonal gransking for å finne ut hvor coronaviruset oppsto. Granskningen må imidlertid være fri for politisk innblanding, sa Wang.

Han fordømte samtidig amerikanske politikere for å stå bak rykter om virusets opprinnelse og for å stigmatisere Kina.

Han sa også at om noen saksøker Kina for coronaviruset, vil det ikke være basert på faktiske forhold.

Både USA og Australia har de siste ukene krevd gransking, og tirsdag vedtok Verdens handelsorganisasjon WHO å be om en gjennomgang av den internasjonale håndteringen av viruset.

Wang sa på pressekonferansen at Kina er et offer for den globale pandemien på lik linje med andre land og har tilbudt hjelp til andre land som trenger det.

Publisert: 24.05.20 kl. 12:10

