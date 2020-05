VIL ØKE KONTROLLEN: Kina ønsker å forby alle former for oppvigleri rettet mot å velte den sentrale regjeringen. Her fra 9. juni 2019, hvor innbyggere i Hongkong protesterte mot en lov som skulle gjøre det mulig å utlevere mennesker fra Hongkong til Kina. Foto: PHILIP FONG / AFP

Kina vil ha økt kontroll over Hongkong

Kinesiske myndigheter vil diskutere et utkast til ny sikkerhetslov for Hongkong, melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

En slik lovgivning vil øke Kinas kontroll over Hongkong, skriver Bloomberg.

En kilde sier til The South China Morning Post at utkastet til den nye loven vil rette seg mot oppvigleri, utenlandsk innblanding og terrorisme i Hongkong. Den vil forby alle former for oppvigleri rettet mot å velte den sentrale regjeringen, og rettet mot ytre innblanding i Hongkongs anliggender.

I dag har Hongkong en særavtale med Kina som gir dem større frihet enn befolkningen på fastlandet. Avtalen innebærer at de får beholde sin minigrunnlov, som gir dem demokratiske rettigheter, og at de har beskyttende lover som gjelder femti år frem i tid, frem til 2047. Da overtar Kina den tidligere kolonien.

Lovforslaget blir behandlet under det årlige parlamentariske møtet i kommunistpartiet i Kina, hvor de blant annet behandler politiske planer for økonomi, militæret, handel og miljø.

Møtet startet torsdag, etter å ha blitt utsatt på grunn av coronakrisen. Utkastet til ny sikkerhetslov er ventet å bli behandlet 28. mai, før det blir sendt til folkekongressen, der en komité skal vurdere detaljene i lovforslaget.

– Vi ønsker å sikre den langsiktige stabiliteten til «et land, to system», sier Wang Yang, i det kinesiske kommunistpartiet.

Kinesiske myndigheter varslet i 2014 at bare kandidater godkjent av Beijing får stille til valg og utelukket et demokratisk valg av regjeringssjef i Hongkong. Det brøt da ut masseprotester, kjent som paraplybevegelsen.

I 2019, da Kina forsøkte å innføre en lov som ville gjøre det mulig å utlevere mennesker som Kina mener er kriminelle fra Hongkong til Kina, førte det til store demonstrasjoner.

I september skal det være valg i Hongkong. Opposisjonspartier mener det vil bli avgjørende å få flertall til å blokkere alle lovforslag fra kinesiske myndigheter.

Publisert: 21.05.20 kl. 17:23

