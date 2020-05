VAKKERT: I disse flotte omgivelsene og innenfor veggene kjemper Covid19-pasienter for livet. På intensivavdelingene er det snart slutt på antall sengeplasser. Foto: Danie van der Merwe

Corona-bølge treffer Sør-Afrika

Et sykehus i Cape Town melder at antallet corona-pasienter dobler seg hver femte dag. Og kapasiteten på intensivavdelingene er snart sprengt.

– Sør-Afrika er det landet i Afrika med flest registrerte Corona-smittede og med flest døde som en følge av viruset, sier nestleder ved den norske ambassaden i Pretoria, Jon-Åge Øyslebø, til VG.

Ifølge VGs corona spesial er det lørdag kveld 643 døde og over 30.000 registrerte smittede av coronaviruset.

SMITTEN SPRES: Sør-Afrika er verst rammet av afrikanske land. I løpet av året tror regjeringen at rundt 50.000 er døde av viruset. Her tar familien avskjed med Benedict Somi Vilakasi, som drev et kaffe-utsalg i Soweto. Han døde av Covid 19, 12. april 2020. Foto: Jerome Delay / AP

Ifølge nettavisen til storavisen The Sunday Times er kapasiteten ved flere sykehus i regionen rundt den populære feriebyen Cape Town, snart sprengt.

– Tallet på Covid19-syke pasienter ved Groote Schuur Hospital her i Cape Town dobler seg hver femte dag. Sykehuset er ikke i stand til å klare å ta vare på pasientene om ikke noe blir gjort, sier en av legene ved sykehuset til nettavisen, Times.live. Hverken denne legen eller andre i staben ønsker å oppgi navnene sine, skriver Times.live.

Ifølge Sør-Afrikas helseminister, dr. Zweli Mkhize, er Cape Town et av de hardest rammede områdene i Sør-Afrika.

– Årsaken til at vi spesifikt navngir visse områder i landet, er fordi vi på denne måten er i stand til å sette inn alle nødvendige tiltak for å hindre viruset i å spre seg ytterligere, sier dr. Mhikize til Times.live.

Smittetopp i august/september

Av de 12 områdene hvor sørafrikanske myndigheter setter spesielle og ekstra stramme tiltak inn, er området rundt hovedstaden Tshwane, tidligere Pretoria, Johannesburg, Nelson Mandela Bay og Cape Winelands. Alle kjente navn og områder for millioner av turister som i de siste 25 årene har besøkt Sør-Afrika.

– Smittetoppen er beregnet til å komme i løpet av august/september. Og innen utgangen av november tror sørafrikanske myndigheter at man vil ha en million registrerte tilfeller av Covid19-smittede. Regjeringen regner med at mellom 40- og 48.000 mennesker vil komme til å dø som en følge av viruset, sier Jon-Åge Øyslebø.

BEDRE TIDER: For halvannet år siden møtte statsminister Erna Solberg Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa. Han fulgte hennes eksempel og «lukket» landet da Covid19-viruset forandret livene til folk. Men smitten sprer seg og det forventet bortimot femti tusen døde i Sør-Afrika. Foto: Helge Mikalsen, VG

Nestlederen ved den norske ambassaden har registrert at president Cyril Ramaphosa har gått fra å ha fått et oppsving i popularitet da han «lukket» Sør-Afrika 27. mars, til i dag å være hardt presset og kritisert fra flere hold for ikke å åpne landet raskt nok.

– Alt fra folk som driver med sigarett- og alkoholsalg til store industribedrifter, flyselskaper og turistnæringen til gateselgere og vinprodusenter har vært rammet økonomisk av president Ramaphosa omseggripende tiltak for å hindre virusspredning. Disse har nå mistet tålmodigheten med Ramaphosas regjering, og man kan vel si at presidentens popularitet har forvitret.

TØRRLAGT: Siden 27. mars har alt salg av alkohol vært forbudt i Sør-Afrika. 1. juni kan man i begrenset grad kunne drikke noe av den vinen som disse arbeiderne vingården i Constantia, Cape Town, setter etiketter på. Foto: Nardus Engelbrecht / AP

Vanskelige forhold

– Positivt kan det absolutt sies å være at det i perioden fra 27. mars til i dag har vært rundt 80 prosent nedgang i ulike voldshendelser, og en stor nedgang ser vi også når det gjelder trafikkdrepte. Sørafrikanere har i over åtte uker bare kunnet bevege seg utendørs for å handle mat, medisiner eller utføre samfunnskritiske arbeidsoppgaver. Salg av alkohol og sigaretter er forbudt, sier Jon-Åge Øyslebø.

Lenge før Covid 19-bølgen skyllet inn over de vakre strendene og storslagne naturlivet i Sør-Afrika, har store deler av landets 59 millioner innbyggere i lang tid levd under ekstremt vanskelige forhold. VG har tidligere dokumentert at utviklingen i landet har gått i feil retning, den startet allerede under Nelson Mandelas tid som president.

Apartheidregimet forsvant, men det svarte flertallet av befolkningen fikk det ikke særlig bedre da Mandelas parti, ANC, overtok styringen. Korrupsjonen i landet kjenner ingen grenser.

7,7 millioner sørafrikanere lever med Aids-viruset, 80.000 mennesker dør hvert år av lungebetennelse. Forskjellen mellom fattig og rik er enorm. 26 år etter at Nelson Mandela vant valget og ble landets første svarte president, har Sør-Afrika ikke oppfylt forventningene som millioner av svarte hadde til sine politiske ledere i 1994.

Publisert: 30.05.20 kl. 23:10

