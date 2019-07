KURERT: I en fersk studie fra et universitet i USA, har forskere kurert ni av 23 mus for hiv-viruset ved hjelp av CRISPR-teknikken. Illustrasjonsfoto Foto: ROBERT F. BUKATY / AP

Ny studie: Fjernet hiv-virus fra mus med CRISPR

Ved hjelp av genredigeringsverktøyet CRISPR har amerikanske forskere fjernet hiv-viruset fra mus. – Kan gi håp om behandling på mennesker, sier forsker.

Nå nettopp







Studien, som ble publisert i tidsskriftet Nature Communications 2. juli, ble først omtalt i Dagens Medisin.

Forskerne ved medisinfakultetet på Temple University i Philadelphia har behandlet mus med en kombinasjon av hiv-medisiner og CRISPR-teknikken.

Genredigeringsverktøyet CRISPR kan brukes til å både ødelegge og reparere DNA i celler.

Studien resulterte i at ni av 23 mus med infiserte celler, ble kurert for hiv-viruset.

– Det som er veldig spennende i denne studien er at de har lett med lys og lykt i alle organer der man vet at hiv kan gjemme seg latent, og ikke funnet tegn til det etter at musene har fått en kombinasjon av medisiner og CRISPR i sekvens, sier professor Dag Kvale ved Infeksjonmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus.

les også «Klipp og lim» med kroppen

OPTIMISTISK: Professor Dag Kvale ved Oslo universitetssykehus er optimistisk til at hiv-behandlingen med CRISPR vil kunne tas i bruk på mennesker i fremtiden. Foto: Universitetet i Oslo

les også Forskere tror de har funnet hiv-kur

Gjenkjenner infiserte celler

Hiv-viruset ødelegger kroppens såkalte CD4-celler, som er livsviktige for menneskers immunforsvar.

Det finnes i dag medisiner som gjør at man kan leve med viruset uten at sykdommen leder til aids.

Baksiden er at hiv-infiserte må følge en livslang medisinsk behandling, ofte med daglig inntak av medisiner.

– Hvis de slutter med medisinene kommer viruset tilbake i blodet etter to til seks uker. Det er fordi gen-restene av viruset gjemmer seg inne i lymfecellene, i et område hvor det er vanskelig for vårt eget immunsystem å fjerne dem selv, forklarer Dag Kvale.

Forskere har i en årrekke lett etter teknikker som kan lokalisere og fjerne latente hiv-infiserte celler, altså celler som ikke lager nye viruspartikler.

Men nå kan forskerne ved Temple University ha funnet en løsning.

I den nye studien har de brukt CRISPR-teknikken for å gjenkjenne de godt gjemte hiv-sekvensene i cellene til mus.

– Det kan gi håp om menneskelig behandling på sikt, sier Kvale ved Oslo universitetssykehus.

les også Ny metode kan endre genene dine: Blinde Atle (54) kan få tilbake synet

les også Slik vil industrien gjøre deg evig ung

– Fortsatt et stykke igjen å gå

Til tross for at han er optimistisk, presiserer Kvale at det fortsatt er et stykke igjen å gå før behandlingen vil kunne overføres til mennesker.

Bruk av CRISPR-teknikken kan også få uønskede konsekvenser.

– Det er en fare for at teknikken gjenkjenner andre gensekvenser som ligner på hiv-sekvensene. Da risikerer man å introdusere kromosomforstyrrelser i andre celler enn de som er hiv-infiserte. De kan i sin tur bli for eksempel kreftceller, forklarer Kvale.

Han sier videre at neste steg vil være å teste ut behandlingen på aper, før man potensielt vil kunne bruke genredigeringsverktøyet på hiv-smittede mennesker.

Nærmere 37 millioner mennesker verden over er i dag smittet av hiv-viruset, ifølge UNAIDS, som er FNs viktigste organ for en global innsats mot hiv-epidemien.

Publisert: 10.07.19 kl. 23:15