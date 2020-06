Etiopias «Grand renaissance dam» skal produsere 6450 megawatt med strøm, og har kostet rundt 45 milliarder å bygge. Foto: Tiksa Negeri / Reuters

Etiopia fester grepet om Nilen: Åpner omstridt kjempedemning om to uker

Om to uker vil Etiopia begynne driften av den kolossale renessanse-demningen i Nilen. Landet truer nå med å overkjøre naboene i kampen om regionens viktigste vannkilde.

Det er en ti år lang konflikt mellom Etiopia, Sudan og Egypt som nå kan nærme seg slutten.

Byggingen av Den storslagne etiopiske renessanse-dammen, som den har blitt kalt, ble startet i 2011, og etter planen skal fyllingen av vannmagasinene starte i juli. Det er til tross for stor motstand fra særlig Egypt, men også Sudan. Nå jobbes det iherdig med å få på plass en avtale før fyllingen skal starte – for Etiopia har varslet at tiden er inne for å fullføre prosjektet, uavhengig av hva naboene sier.

Egypt og Sudan hevder at demningen utgjør en eksistensiell trussel for jordbruk og vannforsyning lenger ned langs Nilen. Etiopia mener på sin side av demningen vil bidra med uunnværlig elektrisitet til egne borgere. Konflikten om demningen har til tider vært anspent.

– Vannveier låser folk, og det låser stater. Det er umulig å endre at ett land ligger oppstrøms og et annet ligger nedstrøms, og det er dette som skaper usikkerheten her, sier NUPI-forsker Morten Bøås til VG.

To ukers utsettelse

«Grand Ethiopian renaissance dam», som ofte forkortes til GERD, ligger rundt 15 kilometer fra grensen til Sudan, på Den blå Nil. Den blå Nil begynner i Etiopia, og går ned til Sudans hovedstad Khartoum der den møter Den hvite Nil. Derfra fortsetter Nilen ned til Egypt og ut i Middelhavet. Mens Den hvite Nil regnes som hovedstrømmen, er det Den blå som er kilden til mest vann.

Fredag denne uken møttes landene igjen til forhandlinger, og Etiopia gikk med å utsette fyllingen av magasinene i to uker. Mandag skal saken diskuteres i FNs sikkerhetsråd, etter anmodninger fra Egypt.

Foto: Maxar Technologies / AP

les også Libya fylles opp av leiesoldater: Slik deltar Russland, Tyrkia og Egypt i den eskalerende krigen

På papiret nærmer riktignok landene seg enighet. De to neste ukene vil ansvaret for forhandlingene ligge hos Den afrikanske union, og leder Moussa Faki Mahamat uttalte lørdag at over 90 prosent av konfliktpunktene i hovedsak er løst. Det er mer enn nok tid til å spikre en fullstendig avtale, mener Etiopia, som altså fastholder på planen om å fylle magasinene når perioden er over.

Det er denne planen som fortsatt bekymrer Egypt, skriver Reuters.

Frykter å miste kontrollen

Rent teknisk er landene uenige om en avtale som skal sikre at det slippes en minimumsmengde med vann gjennom demningen til enhver tid, for å sikre at oppdemmingen ikke får noen store praktiske konsekvenser.

Men i det ligger også en bekymring over at Etiopia i praksis vil kunne kontrollere Nilens vannmengde i tørketider. Ifølge professor Asfaw Beyene ved universitetet i San Diego er demningen så overdimensjonert i forhold til mengden strøm den vil produsere, at det sår tvil om bakenforliggende hensikter. Egypt er derfor bekymret for at Etiopia kan diktere hvordan vannet blir sluppet fri, og hvordan det blir brukt, skriver Bloomberg. Rundt 97 prosent av ferskvannet i Egypt kommer fra Nilen.

les også WHO: Ebola ikke lenger en global helsekrise

Til tross for en årlig vannføring på 84 milliarder kubikkmeter, er ikke Nilen spesielt vannrik. Den har i snitt kun 1,4 prosent av vannføringen i verdens mest vannrike elv – Amazonas.

Om en uke vil Den afrikanske unionen igjen avgi en rapport om fremgangen i forhandlingene. Da er det kun én uke igjen til den planlagte oppstarten.

Publisert: 30.06.20 kl. 09:18

