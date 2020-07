BLE BARE ÅTTE ÅR: Secoriea Turner var et av flere barn som ble skutt og drept under opptøyer i USA i helgen. Foto: PRIVAT/POLITIET OG ERIK S. LESSER / EPA

Atlanta rammet av ny tragedie – Secoriea Turner (8) skutt og drept på uavhengighetsdagen

Åtte år gamle Secoriea Turner ble drept 4. juli, da flere personer skjøt mot bilen hun satt i. Hun var blant flere barn som i helgen ble drept i skyteepisoder rundt om i USA.

Oda Ording

VG / NTB

For mindre enn 10 minutter siden

Skuddene falt i delstaten Georgia, i nærheten av Wendy’s-restauranten der afrikansk-amerikanske Rayshard Brooks (27) ble drept 12. juni, skriver nyhetsbyrået AP.

Secoriea Turner satt i bilen med blant andre moren sin, som ifølge myndighetene forsøkte å kjøre gjennom ulovlig utplasserte barrikader.

De prøvde å ta seg inn på en parkeringsplass, men ble møtt av en gruppe bevæpnede personer som blokkerte inngangen.

– På et tidspunkt begynte noen i den gruppen å skyte mot bilen. De traff den gjentatte ganger, i tillegg til barnet som var inne i bilen, skriver politiet i en pressemelding publisert søndag.

Åtteåringen ble fraktet til behandling ved Atlanta Medical Center, men overlevde ikke.

– Hun døde i armene mine, sier moren Charmaine Turner ifølge nyhetsbyrået AP.

Under en pressekonferanse søndag sa hun at datteren på denne tiden normalt ville vært ferdig å spise middag, og at hun ville danset i vei på TikTok.

les også Drapet som ryster USA: Ahmaud (25) ble skutt og drept på joggetur

Flere drept under høytidshelgen

Politiet ber nå om hjelp fra offentligheten til å identifisere de involverte. Det samme gjorde Atlanta-ordfører Keisha Lance Bottoms under en pressekonferanse søndag.

– En åtte år gammel jente ble drept i går kveld fordi moren hennes kjørte ned gaten. Hvis Secoriea ikke var trygg, er ingen av oss trygge, sa Bottoms.

Hun sa også at man ikke kan legge skylden på en politibetjent for drapet på åtteåringen.

– Dette var noen folk med våpen som skjøt på en bil med et åtte år gammelt barn i. For hvilken grunn?

les også Store demonstrasjoner sprer seg over USA

Faren: – Drepte deres egen

Også jentas far, Secoriya Williamson, uttalte seg under pressekonferansen:

– De sier at «Black lives matter». Dere drepte deres egen, sa han ifølge lokalavisen Atlanta News Now.

Avisen skriver videre at demonstranter som nylig protesterte utenfor Wendy’s har avvist at noen i deres gruppe var involvert i hendelsen.

Ytterligere to personer ble drept og mer enn 20 skadet under opptøyer og skuddutvekslinger i Atlanta i høytidshelgen.

Drapet på Rayshard Brooks har ledet til en rekke voldelige demonstrasjoner, som har kommet på toppen av demonstrasjonene mot politivold og rasisme etter drapet på George Floyd i Minneapolis.

les også Vil ha ny borgerkrig: Derfor kaller de seg «boogaloo bois»

Chicago: Tre barn drept på to uker

Også Chicago i delstaten Illinois ble 4. juli-helgen preget av en tragedie.

Syv år gamle Natalia Wallace døde av skadene hun pådro seg etter å ha blitt skutt under feiringen av USAs frigjøringsdag.

Hun sto på fortauet utenfor bestemorens hus vest i byen da de mistenkte dukket opp i en bil og begynte å skyte, ifølge politiet. Syvåringen ble truffet i hodet.

VG-spesial: Drapene i Chicago

Én mann er pågrepet, men foreløpig ikke siktet i forbindelse med hendelsen.

Wallace er det tredje barnet under ti år som har blitt skutt og drept i Chicago siden 20. juni.

Politietterforskere på stedet etter at syv år gamle Natalia Wallace og en mann ble drept 4. juli. Foto: Tyler LaRiviere / Chicago Sun-Times / CHICAGO TRIBUNE OUT

Mer voldelig enn i fjor

Totalt ble 17 personer drept i skyteepisoder i storbyen forrige helg. Ytterligere 70 personer, deriblant to barn, ble såret.

På tross av at myndighetene hadde økt innsatsen for å forhindre uro og satt inn ytterligere 1200 politifolk i gatene, var volden langt verre enn i fjor. Da endte langhelgen i forbindelse med uavhengighetsdagen 4. juli med seks drap og 66 sårede.

Rundt tre timer etter at Wallace ble skutt, ble Vernado Jones Jr. (14) drept i Englewood sør i Chicago.

Han var et tilfeldig offer som havnet i kryssilden i det som antas å være et gjengoppgjør.

Flere barn ble under høytidshelgen drept i skyteepisoder rundt om i USA:

Jace Young (6) ble lørdag skutt og drept i en bursdagsfest i området Bayview i San Francisco

Søndag ble en gutt (6) drept i Philadelphia.

Samme dag ble en jente (11) drept i Columbia i Missouri

Royta Giles Jr. (8) ble søndag drept i Hoover, Alabama. Han ventet i en kø på et kjøpesenter sammen med familien da han ble truffet av skudd.

Publisert: 07.07.20 kl. 02:31

