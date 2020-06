Rayshard Brooks gravlegges i historisk kirke

Rayshard Brooks, som ble skutt og drept av en Atlanta-politimann på en parkeringsplass, gravlegges. Politimannen er tiltalt for drap.

Det ble kraftige protester i Atlanta etter at nyheten om at Brooks var skutt og drept av politiet nådde ut.

27 år gamle Rayshard Brooks ble fredag for to uker siden skutt og drept under en pågripelse, og dødsfallet har skapt sterke reaksjoner i en by der det allerede demonstreres mot politivold og rasisme etter drapet på George Floyd i Minneapolis.

Tirsdag ble han gravlagt han i den historiske Ebenezer Baptist Church i Atlanta. Her arbeidet Martin Luther Jr. fra 1960 til han ble drept i 1968.

MARTIN LUTHER KING JRs DATTER: Dr. Bernice King talte i Rayshard Brooks’ begravelse i Atlanta.

Før begravelsen har det vært et fire timer langt likskue hvor hundrevis av mennesker ventet for å vise respekt.

Det ble spilt live jazzmusikk mens publikum entret kirken. Før presten talte for første gang ble det fremført en gospellåt overført via skjerm.

Bernice A. King, datteren til Martin Luther King Jr. taler i begravelsen.

– Jeg kjenner smerten av å vokse opp uten en far og all oppmerksomheten rundt hans død, sa hun, rettet til Brooks’ barn.

– Hvis vi ikke bruker muligheten nå ender vi igjen i kaos, sa hun og talte sterkt for forandring:

– Vi gir oss ikke før svarte liv betyr noe over hele USA. Rayshard Brooks’ død skal ikke være forgjeves!

Minneordene blir lest av prest Raphael Warnock.

– Rayshard Brooks flyktet ikke bare fra politiet. Han flyktet fra et system som gjør folk til slaver. Et system som ikke gir vanlige mennesker som har begått feil en sjanse til å gjøre det godt igjen, sier han.

Rayshard Brooks’ niese holdt også en rørende tale, og brast i gråt midt i talen. Men hun klarte å fullføre med budskapet.

– La min onkels død gjøre oss til bedre mennesker, uansett rase, sier hun.

I baptistkirken talte også rabbineren Peter Berg, og gospelsangeren Tamala Mann fremførte sangen «I surrender» i kirken med applaus, jubel og tilrop, som vanlig er i baptistbegravelser.

