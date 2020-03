RIMINI: Kristine Grødem (32) og kjæresten Edward Ariel (29). De bor i den italienske byen Rimini, som nå er i karantene. Foto: Kristine Grødem

Kristine (32) i «apokalypse»-byen Rimini

Da Kristine Grødem (32) skulle kjøpe hånddesinfeksjon på apoteket i den italienske byen Rimini, lo de bare av henne. Byen gikk tom for tre uker siden.

– Det er litt som en zombie apokalypse-film – det er tomt for mat i butikker, folk går med munnbind – men vi er unge og friske, så vi er ikke redde for å bli syke. Men det er en veldig rar situasjon, forteller Kristine Grødem over telefonen til VG.

Da hun og kjæresten Edward Ariel (29) våknet opp søndag morgen, var den norditalienske byen Rimini, som de bor i, blitt inkludert i Italias såkalte «røde sone».

For å bekjempe coronaviruset i store deler av Nord-Italia, opplyste statsminister Giuseppe Conte sent lørdag kveld om en rekke drastiske og strenge tiltak.

All bevegelse inn og ut av Lombardia og 14 provinser i Nord-Italia, inkludert Rimini, er strengt regulert. De som trosser restriksjonene, kan bli bøtelagt og fengslet i opp til tre måneder, skriver BBC.

– Provisjoner blir levert på grensen og så er det noen innenfor som henter det. For eksempel blir posten lagt på grensen, og så kommer postmannen i byen og henter det der og leverer det videre. Det er helt sprøtt, sier Grødem.

32-åringen studerer italiensk i byen, som hun og den britiske kjæresten flyttet til i begynnelsen av januar.

Hun forteller at byen gikk tom for smertestillende og hånddesinfeksjon i forrige uke, fordi folk hamstrer.

– Vi har fått Ibux og Paracet sendt fra en annen by, men Antibac har vi ikke fått tak i på tre uker. Så når man kommer med Antibac, hiver alle seg over deg, sier Grødem og ler.

– Jeg gikk for to uker siden og spurte om de hadde Antibac på apoteket, da bare lo de.

KØ: Det var lang kø utenfor butikken i slutten av februar da Kristine Grødem og kjæresten skulle handle. Foto: Kristine Grødem

Den italienske avisen Rimini Today skriver at alle skoler, inkludert universiteter, er stengt. Undervisning over nettet er imidlertid lov.

– Samboeren min er lærer på en engelsk skole her, den er stengt, men elevene skal jo ha eksamener, så de måtte ha online forelesninger over Skype. Men elevene kan ikke komme inn til skolen og ta eksamen.

I tillegg til skoler er blant annet treningssentre, museer og nattklubber også stengt.

Avisen Rimini Today skriver at barer og restauranter imidlertid kan holde åpent mellom klokken 06.00–18.00, men folk må være én meter fra hverandre til enhver tid.

PASTA: Kristine Grødem lærer å lage pasta på språkskolen Tiberius. Bildet er tatt 14. februar. Foto: Kristine Grødem

– Vi har fått et offisielt dokument fra myndighetene der det står i detaljer hva som skjer og hva som er reglene. Men det står ingenting om matbutikkene. Lokalbutikken hos oss er stengt, sier Grødem til VG søndag formiddag.

Noen timer senere gir hun beskjed om at butikken er åpen igjen. Men de har allerede forberedt seg på situasjonen.

– Vi kjøpte inn en del tørrvarer og dopapir for et par uke siden da vi så det begynte å bli tomt i butikkene, så vi har spist en del tørrvarer. Men vi har altså mat for flere dager – pasta, bønner, brød, og annet i fryseren, så vi klarer oss, sier hun og legger til:

– Vi regner med at det kommer mer provisjoner av mat på grensen.

Ifølge avisen Corriere della Sera er dette noen av tiltakene i «sikkerhetssonen»:

Man kan kun forlate «sikkerhetssonen» dersomd et er et nødstilfelle

Man kan bevege seg innenfor «sikkerhetssonen», men personer i karantene må holde seg inne

Personer med høyere feber enn 37,5 blir sterkt anbefalt å holde seg hjemme, og begrense all sosial kontakt.

Stenge skoler, treningssentre og museer

Offentlige arrangementer avlyses eller utsettes

Barer og restauranter får begrenset åpningstid, og man må holde en sikkerhetsavstand på én meter.

Totalt er minst 5800 mennesker smittet av coronaviruset i Italia. Over 230 personer er bekreftet døde og 589 er bekreftet friskmeldt.

