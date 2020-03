SLITER: For to uker siden var Vermont-senator Bernie Sanders favoritt til å vinne demokratenes primærvalg i USA. Nå mener flere eksperter at han burde ha gitt seg. Foto: LUCAS JACKSON / X90066

Sanders fortsetter mot umulige odds: – Det ser ikke bra ut

Dårlige meningsmålinger og umulige odds stopper ikke Bernie Sanders i kampen om å bli demokratenes presidentkandidat. – Han kan skade sin egen bevegelse, mener USA-ekspert.

Etter primærvalgene i blant annet Michigan tidligere denne uken, leder tidligere visepresident Joe Biden med 144 delegater over rivalen, Vermont-senator Bernie Sanders.

Etter å ha sikret seg til sammen 801 delegater, er det fortsatt et stykke igjen før Biden har de 1991 kandidatene han trenger for et flertall. Likevel stiller han langt bedre enn Sanders, som sliter i motbakke før primærvalgene i fire nye delstater neste uke.

– Det ser ikke bra ut for Sanders. Han har ikke egentlig noen troverdig vei videre mot nominasjonen, sier skribent Sigrid Rege Gårdsvoll i Amerikanskpolitikk.no.

Upopulær i Florida

Neste uke avholdes valg i delstatene Florida, Illinois, Ohio, og Arizona. Av disse er det Florida som gir flest delegater, og derfor er den viktigste av de fire å vinne.

Et snitt av meningsmålinger hos RealClearPolitics viser at Biden ligger an til å få rundt 65 prosent av stemmene i staten. Sanders ligger langt bak, med kun 20 prosent på målingene.

– En av grunnene til at Sanders gjør det svakt i Florida, er at det bor det mange eksilcubanere som ikke setter pris på senatorens uttalelser om Fidel Castro, forklarer Gårdsvoll.

Sanders har skrytt av tiltak i det cubanske skolesystemet, noe han har fått kritikk for i etterkant.

Han ønsket å poengtere at han kunne fordømme Fidel Castros diktatoriske sider, men likevel anerkjenne politikk han mener fungerer. Dette har gjort ham svært upopulær i Florida, skriver New York Times.

– Skader egen bevegelse

Hos det politiske nettstedet Fivethirtyeight vurderer tallknuserne fortløpende kandidatenes sjanse til å sikre seg et flertall. Der er Bidens sjanse nå på hele 99 prosent, mot 0,1 prosent for Sanders.

Men Vermont-senatoren lar seg ikke stoppe, noe han var tydelig på da han talte i hjemstaten onsdag kveld norsk tid. Da sa han at han vil tvinge Biden til å forholde seg til økonomisk ulikhet og andre saker som er viktige for velgerne i Sanders-leiren.

– I 2016 holdt han ut irriterende lenge for noen. Det ser det foreløpig ut til at han gjør denne gangen også. Samtidig kan corona-utbruddet føre til at han gir seg tidligere denne gangen, sier Gårdsvoll.

En av årsakene til det er at Sanders trives godt med valgkamp på store folkemøter, noe som ikke lar seg gjennomføre med gjeldende smittevernstiltak på grunn av viruset.

GODE VINNERSJANSER: Etter tirsdagens valg har Joe Biden så godt som vunnet demokratenes primærvalg. Her sammen med kona Jill Biden, som håper å bli USAs neste førstedame. Foto: BRENDAN MCDERMID / X90143

Likevel har han en agenda med å fortsette valgkampen, mener kommentator Jan Arild Snoen i Minerva.

– Sanders ønsker å tvinge det demokratiske partiet lenger til venstre. Han har et problematisk forhold til partiet, og prøver å bygge en bevegelse på utsiden av det.

Snoen mener strategien kan slå feil ut:

– Jeg tror det skaper en økende irritasjon blant vanlige demokrater at han drar ut dette nå. Det kan nok skade bevegelsens hans. Hadde han gitt seg, kunne han kjøpt seg goodwill som han kunne blitt vekslet inn i reell politikk.

Biden har ønsket Sanders-tilhengere velkommen inn i sin valgkamp, og har forsøkt seg på en mer forsonende tone.

Professor Jennifer Bailey ved NTNU sier at Sanders forsøk på å trekke det demokratiske partiet lenger til venstre, kan føre til en større splittelse blant de velgerne som ønsker å få Donald Trump ut av Det hvite hus.

– Frykten for demokratiske velgere er at denne splittelsen skal føre til dårligere turnout på venstresiden. Da må Biden trekke til seg også velgere som tidligere har stemt på republikanske kandidater, men som nå ikke ønsker at Trump skal fortsette, forklarer hun.

– Man ser at mange Sanders-tilhengere ikke liker Biden i det hele tatt. De snakker gjerne som om nominasjonen er blitt stjålet fra han, sier Bailey.

Publisert: 15.03.20 kl. 12:47

