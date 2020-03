Coronaviruset: Trump erklærer nasjonal krisetilstand i USA

NEW YORK (VG) Erklæringen frigjør opptil 50 milliarder dollar i bistand for å bekjempe spredningen av coronaviruset, opplyser Donald Trump på en pressekonferanse.

Trump hadde innkalt til en pressekonferanse om coronaviruset utenfor Det hivte hus fredag ettermiddag.

– Vi jobber hardt og har gjort store fremskritt. Sammenlignet med andre deler av verden, er det utrolig, innledet han.

Den nasjonale krisetilstanden frigjør føderale midler på opptil 50 millioner dollar. Trump ga også det amerikanske helsedepartementet fullmakter til å gjøre unntak fra føderale lover og dermed gi sykehus nødvendig fleksibilitet.

Trump sier han har hatt en dialog med flere delstater, blant annet New York. Han oppfordret delstatene til å etablere egne nødsentraler.

– Ingen ressurser vil bli spart, sa Trump.

Presidenten lovet også at USA skal øke kapasiteten for testing. Kapasiteten har så langt vært svært begrenset. Onsdag denne uken hadde 11.079 prøver blitt testet. Til sammenligning har 230.000 prøver blitt testet i Sør-Korea, ifølge CNN.

– Vi vil at de som trenger en test, skal få testet seg raskt og komfortabelt. Men vi vil ikke at de skal ta testen hvis vi mener at de ikke skal ta den.

Misvisende uttalelser

Trump i lang tid tonet ned farene ved coronaviruset, blant annet ved å sammenligne det med vanlig influensa. For kun en uke siden uttalte han at en dødsrate på tre-fire prosent ikke stemte og at den i realiteten, ifølge hans egen magefølelse, var under én prosent. Ved minst 28 tilfeller har Trump og teamet hans har gitt feilaktige eller misvisende uttalelser om coronaviruset, ifølge CNN.

Onsdag denne uken innførte han et innreiseforbud fra Europa i 30 dager, med unntak av Storbritannia. Det var noe av årsaken til at Utenriksdepartementet i Norge fredag frarådet reiser til USA, med mindre de er strengt nødvendige.

Det første smittetilfellet i USA ble bekreftet i delstaten Washington 21. januar. Fredag er 1875 personer smittet i 47 delstater, ifølge New York Times’ database. Washington, New York og California er hardest rammet.

Den største gruppen smittede, 113 personer, knyttes til et utbrudd i New Rochelle i New York.

Epidemien har ført til at større konserter og idrettsarrangementer avlyses over hele USA. Enkelte delstater har også stengt skoler og innført restriksjoner mot større samlinger av folk.

Publisert: 13.03.20 kl. 20:33

