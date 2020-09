ET STEG: Flyreisen fra Tel Aviv til Dhabi gikk over luftrommet til Saudi-Arabia. I front sitter Jared Kushner. Foto: NIR ELIAS / Reuters

Israel forsøker å få flere venner: En historisk flytur, hemmelige samtaler og «svik»

Holdt i hånden av Donald Trumps svigersønn forsøker Israel å varme opp forholdet til flere arabiske stater, samtidig som landet fortsetter militæraksjoner mot Iran og deres allierte.

Mandag morgen gikk en delegasjon av dresskledde menn fulle av forventninger om bord i El Al LY971, et israelsk Boeing 737-fly, like før det skulle fra flyplassen i Tel Aviv.

Flyet var drapert med ordet «fred» på arabisk, hebraisk og engelsk over pilotenes frontvindu, men samtidig bevæpnet med et anti-missil-system for å beskytte seg mot potensielle angrep.

Flyreisen til Abu Dhabi vil stå igjen i historiebøkene:

Reisen er den første kommersielle direkteflygingen mellom Israel og De forente arabiske emirater – en historisk hendelse mellom to stater som i tiår har vært definert som fiender.

Flyreisen skulle ikke bare være starten på nye diplomatiske og økonomiske bånd mellom de to landene. Den skulle også bane vei for økt normalisering mellom Israel og flere arabiske land – som i tiår har sett Israels behandling av palestinere som en absolutt hindring for alt av samarbeid – og årsak til komplett boikott.

STOLTE: Israels nasjonale sikkerhetsrådgiver Meir Ben-Shabbat, Jared Kushner og USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Robert O'Brien går om bord i flyet. Foto: Nir Elias / Pool Reuters

Ivrige Kushner ba piloten fly raskt

Om bord i flyet, sammen med en rekke israelske diplomater, var Donald Trumps svigersønn Jared Kushner og USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver. De solte seg i glansen av kameraene, smilte og vinket.

Alt var nøye planlagt, slik at USA og Israel skulle fremstå som de som strekker ut en hånd.

Om bord på flyet sa Kushner, som er Trump-administrasjonens spesialutsending for Midtøsten, til journalister:

«Jeg spurte pilotene om å fly enda raskere, fordi det er et så stort ønske i begge lands befolkninger om å bryte ned gamle barrierer, bli kjent med hverandre og forme nye og forhåpentligvis dype vennskap»

Dette er den første gangen på 26 år at et arabisk land har bestemt seg for å slutte fred med Israel. Før avtalen med Emiratene er det kun to arabiske land som har normalisert forholdet til Israel: Egypt i 1979 og Jordan i 1994.

En forutsetning for normaliseringen er at Israel innstiller planen om å annektere deler av den okkuperte Vestbredden.

VENTER PÅ ANKOMST: En mann fra Emiratene, med en maske som viser flaggene til USA, Israel og De forente arabiske emirater, fotografert ved flyplassen i Abu Dhabi. Foto: NIR ELIAS / AFP

Saudi-Arabia neste?

Med den konfliktfylte Midtøsten-historien som bakteppe jobber nå USA og Israel i kulissene for å få flere arabiske land til å åpne opp mot Israel.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa denne uken at han er i «hemmelige samtaler med flere arabiske land om diplomatiske forbindelser».

– Det finner sted mange ikke-offentliggjorte møter med arabiske og muslimske ledere for å normalisere forbindelsene med Israel, sa Netanyahu søndag.

Hvilke land det er snakk er ennå uklart, men mandagens flytur ga kanskje et hint:

På veien fra Tel Aviv til Abu Dhabi fløy delegasjonen gjennom saudiarabisk luftrom, etter tillatelse fra det saudiske kongehuset, noe andre kommersielle israelske flyginger aldri har gjort. Turen kunne derfor ta tre timer og 20 minutter, heller enn over syv timer, som den lengre ruten ville ta.

Selv om Saudi-Arabia fortsatt offisielt boikotter Israel som følge av behandlingen av palestinerne, tiner forholdet stadig.

Det mektige sunnimuslimske kongedømmet holder likevel litt igjen.

– Fred må bli oppnådd mellom palestinere og israelere og forankret i internasjonalt anerkjente standarder. Når dette er på plass, er alle ting mulig, sa Saudi-Arabias utenriksminister til pressen kort tid etter at Israels avtale med Emiratene ble kjent.

Avtalen, som ble markert med mandagens historiske flyreise har ringvirkninger i regionen:

Oman og Bahrain, som inngår i blokken av seks Golfstater som er alliert med USA, har stilt seg bak Emiratenes beslutning.

KONTROVERSIELT VENNSKAP: Israelske og emiratiske myndigheter møtes i Abu Dhabi, i samtaler ledet av Kushner. Foto: WAM / Reuters

Et ønske om stabilitet

Israelske diplomater bruker nå de bedrede forholdene til å portrettere Israel som en stat som ønsker å skape fred med sine naboer.

– Avtalen med Emiratene er en historisk og en betydelig milepæl for regional sikkerhet og stabilitet i Midtøsten. Dette kan skape regional stabilitet i flere generasjoner fremover, sier viseambassadør Hagar Spiro-Tal ved den israelske ambassaden i Oslo til VG.

Hun forteller at avtalen med Emiratene vil inkludere åpning av ambassader, direkteflyvninger, handel, åpne opp for turisme og vil styrke samarbeid på flere andre områder også.

– Fredsbygging er det vi alle strever mot, sier hun.

Til militære angrep på iranske mål

Mens Israel snakker om fred med landene i Golfen, er det langt fra fredelig mellom Israel og flere av deres direkte naboer:

Gjennom sommeren har Israel drevet aktiv bombing mot militære mål i Syria, der både Iran og den Iran-støttede libanesiske militsgruppen Hizbollah er aktive.

Det har vært flere mystiske hendelser dypt inne Iran, en stat som i tiår har vært Israels erkefiende. Flere eksperter mener er sabotasjeaksjoner utført av Israel – med USAs velsignelse.

Også i Libanon har det vært trefninger mellom den israelske hæren og Hizbollah

Strategien til Israel ser derfor ut til å være:

En opptining i forholdet til de sunnimuslimske statene i Golfen, som også ser på sjiamuslimske Iran og deres innflytelse i regionen som en trussel.

Et fortsatt økt press og konflikt mot Iran og deres brede nettverk av allierte i Syria, Libanon og Irak.

Spurt om dette sier Hagar Spiro-Tal:

– At denne regionen er urolig er ikke noe nytt for oss. Vi ser at Iran ønsker å opprette en landbro av innflytelse som strekker seg fra Iran og helt fram til Libanon. De forsøker å ha innflytelse på en rekke land i regionen, men vi forsøker nå å bygge noe nytt, heller enn å nøre opp under hat, sier hun.

Tyrkia: Historien vil aldri glemme

Palestinerne er svært skuffet over de arabiske landene som nå har en varmere tone med Israel – og retter sinnet mot Emiratene.

Palestinernes president Mahmoud Abbas har kalt avtalen for «aggresjon» mot det palestinske folket og for et svik mot palestinernes sak.

Hamas, som kontrollerer Gazastripen kalte kunngjøringen «en belønning for den israelske okkupasjonens forbrytelser.

Tyrkisk UD gikk også hardt ut på Emiratene og skrev i en uttalelse «Verken historien eller folk som lever i regionen vil noensinne glemme og tilgi denne hyklerske oppførselen».

