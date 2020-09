MOBILISERTE: I etterkant av de grusomme angrepene var Paris sine gater fulle av mennesker som markerte sin sorg og støtte til de angrepne. FOTO: Scanpix

Charlie Hebdo vil trykke Mohammed-karikaturene på nytt

« Vi kommer aldri til å gi opp», skriver satiremagasinet Charlie Hebdo, og vil republisere de kontroversielle tegningene av profeten Mohammed.

Oppdatert nå nettopp

Tirsdag formiddag kom nyheten om at det franske satiremagasinet Charlie Hebdo vil republisere tegningene av profeten Muhammed som de trykket i 2015.

«Vi kommer aldri til å legge oss ned. Vi kommer aldri til å gi opp», skriver sjefredaktør Laurent Sourisseau i en lederartikkel i den nyeste utgaven av bladet.

Angrepet på avisredaksjonen er nå aktualisert fordi rettssaken mot gjerningsmennene starter opp på onsdag. Samme dag kommer en ny utgave av Charlie Hebdo i butikkene, og da med profeten på forsiden, skriver Le Monde.

DREPT: Redaktør Bernard Maris og tegnerne Georges Wolinski, Jean Cabut, «Charb», «Tignous» og «Honore» ble offer for angrepet på redaksjonen. Fotomontasje: Scanpix

VGs avistegner: – Ytringsfrihet

VGs avistegner Roar Hagen var blant dem som reagerte sterkt på angrepet. Hagen kjente selv en av de drepte, tegneren Tignous. Den norske avistegneren har følgende kommentar til republiseringen:

« Det demokratiske prinsippet om religionsfrihet og ytringsfrihet er nedfelt i grunnloven. Hvis det ikke var slik ville bare kristne få utøve sin religion i Vesten», skriver Hagen på SMS.

På spørsmål om hvilken effekt republiseringen kan få, svarer Hagen slik:

« Det vil trolig forsterke polariseringen på kort sikt. Så kan vi håpe at samtalen kan komme over i en mer moden fase etter hvert og at likeverdig sameksistens er mulig», sier den kjente avistegneren.

– Kjentes viktig

Charlie Hebdo- redaksjonen forklarer hvorfor de trykker de kontroversielle tegningene på nytt i det siste nummeret av magasinet.

«Helt siden januar 2015 har vi blitt bedt om å produsere andre karikaturer av Muhammed. Vi har alltid valgt å la være. Ikke at det er forbudt, loven tillater oss å gjøre det, men fordi det var behov for en god grunn til å gjøre det, en grunn som gir mening og som bringer noe til debatten»

– Å trykke disse tegningene på nytt i forbindelsene med rettssaken etter terrorangrepene i januar 2015, kjentes viktig for oss, sier Charlie Hebdo-teamet til BFMTV.

Fakta om angrepene i Paris * 7. januar 2015 ble tolv personer, inkludert sjefredaktør Stéphane Charbonnier, flere tegnere og to politifolk, drept i et terrorangrep mot satiremagasinet Charlie Hebdos redaksjonslokaler. * Brødrene Chérif (32) og Said Kouachi (34) sto bak angrepet. * Til sammen fem mennesker ble de neste dagene drept i Paris av en annen islamistisk ekstremist – Amedy Coulibaly (32) – som hevdet at han samarbeidet med Kouachi-brødrene. Fire av disse ble drept i en jødisk matbutikk i Paris 9. januar. * Etter angrepene ble det arrangert en rekke demonstrasjoner og minnemarkeringer i Paris og mange andre steder i verden. Slagordet «Je suis Charlie» (Jeg er Charlie) ble en støtteerklæring på sosiale medier og i andre fora. (Kilde: NTB) Vis mer

FILMES: For første gang filmes en rettssak i Frankrike. Dette er på grunn av den brede offentlige interessen, og med tanke på å bevare materiale for ettertiden. Foto: Scanpix

14 for retten

Tolv mennesker, blant dem noen av Frankrikes mest renommerte avistegnere, ble drept i det grusomme angrepet i Paris den 7. januar for fem og et halvt år siden.

De tre som utførte selve angrepet er døde, brødrene Said og Chérif Kouachi, og Amedy Coulibaly, som hevdet at han samarbeidet med de to brødrene.

Blant de 14 som nå skal for retten, er Hayat Boumedienne, som var Coulibalys kjæreste, og brødrene Mohammed og Mehdi Belhoucine. Alle prøves såkalt in absentia, fordi man antar at de har reist til IS-kontrollerte områder i Syria og Irak, ifølge avisen TheLocal.fr.

Rettssaken pågår frem til 10. november, og for første gang blir prosedyrene filmet, slik at publikum kan ha tilgang til det for ettertiden.

Den første utgaven av Charlie Hebdo etter angrepet kom allerede uken etter, den 14. januar 2015, og hadde nok en gang profeten Muhammed på forsiden. Bladet ble trykket i fem millioner eksemplarer, mot et normalt opplag på 60.000.

IN ABSENTIA: Hayat Boumedienne (t.v.) var drapsmannen Amedy Coulibalys (t.h.) kjæreste. Hun er siktet for medvirkning, og antas å befinne seg i et IS-kontrollert område. FOTO: Scanpix

Fakta om Charlie Hebdo * Fransk satiremagasin som kommer ut én gang i uken. * Opprinnelig grunnlagt i 1961 som Hara Kiri. Magasinet ble forbudt av myndighetene etter at det gjorde narr av dekningen av tidligere president Charles de Gaulles død, men startet opp igjen i 1970 under navnet Charlie Hebdo, offisielt etter tegneseriefiguren Charlie Brown (Baltus), men navnevalget var også et siste spark til de Gaulle. Hebdo er kortversjon av det franske ordet hebdomadaire, som betyr ukentlig. * Gjenopplivet i 1992 etter å ha ligget nede siden 1981. * Bladet mottok i flere år trusler etter å ha trykket karikaturtegninger av profeten Muhammed. * I 2011 ble magasinets redaksjonslokaler brannbombet. (Kilde: NTB) Vis mer

Publisert: 01.09.20 kl. 13:16 Oppdatert: 01.09.20 kl. 13:36

Les også

Fra andre aviser