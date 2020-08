Republikanere på demokratenes landsmøte: – Det står mer på spill enn noen gang

Flere fremstående republikanere dukket natt til tirsdag opp på demokratenes landsmøte for å advare mot et gjenvalg av sittende president Donald Trump.

Han er nemlig egentlig republikaner.

– Amerika er ved et veiskille. Det står mer på spill enn noen gang. Mange av oss har vært dypt bekymret over veien vi har fulgt de siste årene, sier den tidligere Ohio-guvernøren på videolink foran et veikryss.

– Å fortsette å følge dette sporet vil ha grusomme konsekvenser for USAs sjel. Han tar oss feil vei, videre inn i splittelsen, sier republikaneren videre om sittende president Donald Trump.

Kasich ble introdusert av tre andre, sterke republikanske navn: Den tidligere guvernøren for New Jersey, Christine Todd Whitman, pengeinnsamler Meg Whitman og tidligere kongresskvinne Susan Molinari.

REPUBLIKANER: John Kasich forsøkte på bli republikanernes presidentkandidat i 2016. Her under et møte i New Hampshire i 2015. Foto: Thomas Nilsson / VG

Kasich sier i talen sin at han vil være republikaner livet ut, men at årene med Trump har fått ham til å ta valget om å stemme på Joe Biden – til tross for at han er uenig med mye av demokratens politikk.

– Jeg har vært republikaner hele livet, men den tilknytningen kommer etter ansvaret jeg føler for landet mitt, og det er derfor jeg har valgt å delta på dette landsmøtet, sier han.

– Noe slikt ville trolig aldri skjedd i normale tider, men dette er ikke normale tider, sier John Kasich videre.

Trump: – Han var en taper som republikaner

Før demokratenes landsmøte snakket USAs president Donald Trump til velgerne i to delstater: Minnesota og Wisconsin.

Da han kom tilbake til Washington D.C. etter sine besøk i Minnesota og Minnesota mandag, rett før demokratenes landsmøte, langet han ut mot Kasich, skriver Guardian:

– Han var en taper som republikaner, og han kommer til å bli en taper som demokrat. Folk liker ham ikke, folk stoler ikke på ham, sier presidenten.

Se Trumps tale i Wisconsin her:

Digitalt landsmøte

Demokratenes landsmøte i Wisconsin holdes i år for det meste digitalt på grunn av coronapandemien, og ble sparket i gang klokken 03 natt til tirsdag norsk tid.

Møtet varer i fire dager, med flere prominente talere hver dag, før Joe Biden er ventet å akseptere nominasjonen som partiets presidentkandidat hjemme i Delaware torsdag.

Natt til tirsdag ledes showet av skuespiller Eva Longoria, og blant talerne finner vi tidligere førstedame Michelle Obama, Vermont-senator Bernie Sanders (som også ønsket å bli demokratenes presidentkandidat).

New York-guvernør Andrew Cuomo var også blant talerne, og kom med et sterkt angrep på Trumps corona-håndtering.

– Landet er splittet. Bare en sterk kropp kan kjempe mot viruset.

Donald Trump skapte ikke splittelsen, splittelsen skapte Trump, sa han blant annet.

Demokratenes landsmøte 2020 Avholdes 17. til 20. august fra Milwaukee, Wisconsin

Mesteparten av landsmøtet holdes digitalt, representantene fra Wisconsin blir de eneste på talerstolen

Joe Biden vil akseptere nominasjonen som Demokratenes presidentkandidat hjemme i Delaware førstkommende torsdag.

I tillegg vil mange prominente demokratiske politikere holde digitale taler, deriblant Barack og Michelle Obama, Bernie Sanders, Hillary og Bill Clinton og visepresidentkandidat Kamala Harris. Kilder: New York Times og Milwaukee Journal Sentinel Vis mer

Lover krutt fra Michelle Obama

Michelle Obamas rådgiver sier til CNN at den tidligere førstedamen ikke kommer til å holde noe tilbake når hun i natt taler på demokratenes landsmøte for fjerde gang.

Ifølge utdrag fra talen publisert hos NBC News, vil Obama fokusere på Joe Bidens kvaliteter. Hun kjenner den tidligere visepresidenten godt etter åtte års samarbeid i Det hvite hus.

– Jeg kjenner Joe. Han vet hva som skal til for å redde en økonomi, slå tilbake en pandemi og lede landet vårt. Og han lytter. Han vil fortelle sannheten, sier hun blant annet.

Demokratenes folkefest avlyst: – Det var det siste nådestøtet

ANNERLEDES LANDSMØTE: Michelle Obama holdt, i likhet med de fleste andre, en virtuell tale under demokratenes landsmøte natt til tirsdag. Foto: Democratic National Convention

Bernie Sanders vil på sin side prøve å overbevise velgerne om hvor viktig det er å stemme i år.

– Dette valget er det viktigste i vårt lands nyere historie, vil han blant annet si.

– Fremtiden til demokratiet står på spill. Fremtiden til økonomien vår står på spill. Fremtiden til planeten vår står på spill. Vi må samle oss for å slå Donald Trump og velge Joe Biden og Kamala Harris som vår neste president og visepresident. Mine venner, prisen for å svikte er for stor til å kunne forestille seg.

