Thomas Mejia Tol (42) ble arrestert fredag. Foto: Houston PD

Far siktet for uaktsomt drap etter datteren (12) kjørte på mann

Faren skal ha latt datteren kjøre bilen da den den tragiske hendelsen fant sted torsdag ettermiddag i Texas.

Mindre enn 10 minutter siden

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Politiet sier at et barn kjørte på og tok livet av en mann og hans hund i Texas etter at faren lot datteren på 12 år kjøre bilen hans, en Ford Explorer. Det skriver New York Post.

Den tragiske hendelsen skal ifølge ABC News ha skjedd torsdag ettermiddag.

Ifølge avisen ble faren, Thomas Mejia Tol (42), arrestert fredag av politiet i Houston. Han er siktet for uaktsomt drap og for å ha satt et barn i fare.

Det var 47 år gamle Enrique Vasquez som døde i påkjøringen. Han var på tur med sine tre hunder.

To år gammel jente i baksetet

– Han (faren, journ red anm) sa faktisk at han var sjåføren, men vi har video som viser at det var hans 12 år gamle datter som var sjåføren, sa en talsperson fra Harris County District Attorney's Office til ABC13.

Den 12 år gamle jenta skal også ha indikert at faren lot henne kjøre bilen for å øvelseskjøre.

Det skal også ha sittet en to år gammel jente i baksetet på bilen som kjørte på den 47 år gamle mannen. Daily News skriver at jenta var festet med sikkerhetsbelte, men påtalemyndighetene sa at at omstendighetene fortsatt var ekstremt farlige.

Vitner på stedet har fortalt at de så politiet gi 12-åringen en rustest, ifølge ABC13.

Politiet i Houston har opplyst om at dette er en sak under etterforskning, og har ikke kommentert saken utover det.

Ifølge Daily News har etterforskere sagt at den 12 år gamle jenta begynte å kjøre på en parkeringsplass, og bilen akselererte før hun traff mannen og deretter kjørte inn i et tre.

Bror til offer: – Mye smerte

Ifølge naboer skal den unge jenta være hjemme hos familien sin.

– Det er mye smerte i hjertet mitt, sier boren til mannen som døde til ABC13.

Han sier videre at ansvaret og skylden ligger på faren. Han sier også at selv om han vet faren blir etterforsket, vil det ikke bidra til å bringe broren tilbake.

– Kan ikke tillate barn å kjøre i befolket område

– Du kan ikke tillate et barn å kjøre i et befolket område, har Sean Teare, ved Harris County District Attorney’s Office Vehicular Crimes Division, uttalt til tv-stasjonen KHOU, ifølge The New York Post.

– Hvis du skal lære en ung person å kjøre, gå til en tom parkeringsplass. Dra et sted hvor det ikke er potensial for å ta noen sitt liv, sa han videre.

Publisert: 18.08.19 kl. 02:30

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post