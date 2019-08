NYGIFT: Politimannen Andrew Harper fikk sin Lessie for bare fire uker siden. Torsdag ble han drept på jobb. Foto: Mark Lord / TT NYHETSBYRÅN

Drap på nygift politimann ryster Storbritannia: 13-åring blant de arresterte

Ti personer er arrestert etter at den nygifte politimannen Andrew Harper ble påkjørt og drept torsdag i Berkshire i Storbritannia. Blant dem en 13 år gammel gutt.

Politimannen var på oppdrag i Thames Valley-området etter meldinger om et innbrudd da han ble påkjørt og dratt med bilen langs veien, skriver The Guardian.

Politisjef John Campbell beskriver åstedet som «uhyggelig».

28-åringen giftet seg med kona Lessie for bare fire uker siden.

– Dette er bare en grusom dag. Vårt barnebarn Andrew ble drep i natt mens han var på jobb som politimann, skriver Harpers bestemor, Maureen Shrimpton, i en uttalelse på Facebook.

– Vi sender kjærlighet til hans nydelige kone, mor og far, bror, alle hans venner og familie.

Ti personer i alderen 13 til 30 er pågrepet og mistenkt for drapet, skriver BBC. Ifølge The Guardian skal de ha blitt arrestert på flere forskjellige steder innen en time etter påkjørselen.

Politiet i Thames Valley forteller at de fortsatt forsøker å komme til bunns i de faktiske forholdene rundt drapet.

Et vitne har fortalt at politiet blant annet har gjort undersøkelser i en grå BMW som sto parkert like ved, skriver BBC.

Johnson: – En absolutt tragedie

Statsminister Boris Johnson kaller politimannens død for en «tankeløs og brutal kriminell handling», og en påminnelse om at politiet hver dag risikerer sitt eget liv for at befolkningen skal være trygg.

– Det er en absolutt tragedie, sier Johnson.

ÅSTEDET: Politiet har fortsatt ikke kommet til bunns i hva som skjedde torsdag kveld, da politimannen Andrew Harper ble påkjørt og drept mens han var på utrykning. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

Harper, som har tjenestegjort som politimann siden 2010, omtales av kolleger som en høyt respektert politimann, og en populær mann å med ha på laget.

– Tankene våre går til familie, venner og nære kolleger av politimann Andrew Harper som døde i går natt, sier Andy Fiddler, leder for politiforbundet i Thames Valley-området.

– Politimenn står dag ut og dag inn overfor utfordringer og fysisk vold som ofte resulterer i angrep, sier Fiddler.

Over 30.000 angrep mot politiet

I Storbritannia har et økt trusselnivå mot polititjenestemenn ført til bekymring den siste tiden. Fra mars 2018 til mars i år var det registrert 30.977 angrep på polititjenestemenn, skriver BBC. En tredjedel av dem førte til skader.

I flere av sakene som omhandler vold mot politiet har gjerningspersonene utøvd skade ved å kjøre på dem.

Bare de siste ukene er det tre politimenn som har blitt alvorlig skadet på vakt.

8. august ble en politimann knivstukket i hodet, og overlevde, mens en annen pådro seg store skader da han ble overkjørt av sin egen bil.

PÅKJØRT HER: Politiet gjør krimtekniske undersøkelser ved en vei i Berkshire i Storbritannia etter at politimannen Andrew Harper ble påkjørt og drept. Foto: Steve Parsons / PA Wire

De siste ti årene er det ti polititjenestemenn som har blitt drept av mistenkte mens de var på vakt, skriver BBC.

Harper er den første til å bli drept siden 2017. Da mistet politimannen Keith Palmer livet da han ble knivstukket av Khalid Masood – mannen bak terrorangrepet på Westminster-broen i hjertet av London.

Publisert: 17.08.19 kl. 02:30

