MASSIV JOBB: En brannmann jobber med å få kontroll på en skogbrann nær byen Taree søndag. Delstatens statsminister Gladys Berejiklian sier hun er bekymret over arbeidsmengden til brannmannskapene.

Skogbranner herjer i Australia: Erklærer unntakstilstand

Myndighetene i delstaten New South Wales advarer: Tirsdag blir brannforholdene katastrofale, og innbyggerne må ha en overlevelsesplan klar.

For mindre enn 10 minutter siden







Tidlig mandag morgen lokal tid erklærer Gladys Berejiklian, som er førsteminister i delstaten New South Wales, unntakstilstand.

Unntakstilstanden varer i syv dager, og kommer fordi brannforholdene i områdene rundt storbyen Sydney, Hunter, Illawara og Shoalhaven tirsdag er ventet å bli det myndighetene kaller katastrofale.

– Uansett hvor du er, alle må anta det verste, sier hun under en pressekonferanse mandag morgen, ifølge australske ABC.

– Dette kan potensielt være den farligste skogbrann-uken i vårt lands historie, sier delstatens politisjef David Elliot.

Allerede herjer et titalls skogbranner i området. Tre personer har mistet livet og over 100 hjem er blitt ødelagt. Nå frykter brannvesenet at flere liv kan gå tapt: Det er nemlig meldt høyere temperaturer og mer vind tirsdag.

– Katastrofale forhold er når liv går tapt. Det er når folk dør, sier brannsjef Shane Fitzsimmons til Sydney Morning Herald.

Området Blue Mountains og vindistriktet Hunter Valley er ventet å bli hardest rammet, skriver NTB.

Fitzsimmons sier til avisen at forholdene ligner de som var under de katastrofale skogbrannene i Victoria i tiden rundt lørdag 7. februar 2009, lokalt kalt «Black Saturday», den svarte lørdagen.

Brannene tok livet av 173 mennesker, og tusenvis mistet hjemmene sine.

– Som et resultat av den ekstraordinære tragedien, samlet nasjonen seg om et nytt system for merking av skogbrannfare. Det vi så i Victoria var utenfor normalen, sier Shane Fitzsimmons, leder i brannvesenet mandag.

For første gang siden dette systemet ble opprettet, er har de utstedt katastrofevarsel for Sydney.

– Vi snakker om noe vi ikke har opplevd før i Sydney og stor-Sydney, sier brannsjefen.

EVAKUERTE: Australias statsminister Scott Morrison (stående) besøkte søndag et evakueringssenter i byen Taree.

Brannvesenets beste råd til folk som bor i rammede områder er: Planlegg hvor du skal oppholde deg, og finn et trygt sted. Han nevner kjøpesentre eller store byer som tryggere enn vanlige hus.

– De er ikke designet for å tåle brann under slike forhold, sier Fitzsimmons.

Australske medier melder medier at to kvinner og en mann hittil har omkommet i skogbranner i delstaten New South Wales.

Mindre buskbranner er vanlige i Australia, og brannmannskaper har i månedsvis slukket sporadiske småbranner før landets sommer nå er i ferd med å starte, skriver NTB.

– Dessverre ser det ut til, med tanke på værmeldingen for den kommende uken, at krisen kan bli verre, sier Ross Bradstock, som forsker på skogbranner ved universitetet i Wollongong til AFP.

Han sier situasjonen er «uhørt» for de rammede regionene, og frykter brannene vil spre seg lenger sør, til tørrere landskap som er særs utsatt for skogbrann.

Publisert: 11.11.19 kl. 03:29