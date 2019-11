GIR UT BOK: Tidligere FN-ambassadør Nikki Haley. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Hevder Trump-topper ville motarbeide presidenten

Et snaut år etter at hun gikk av som USAs FN-ambassadør kommer Nikki Haley med oppsiktsvekkende påstander i ny bok. Men hun har ingen tro på at presidenten blir stilt for riksrett.

I boken «With All Due Respect» hevder hun at daværende utenriksminister Rex Tillerson og daværende stabssjef John Kelly fortalte henne at de forsøkte å undergrave Donald Trump og hans politikk.

Årsaken? Angivelig for «å redde landet».

Boken kommer kun dager etter at det som skal være en anonym tjenestemann i Trump-administrasjonen sammenlignet presidentens Twitter-meldinger med «en gammel onkel som løper bukseløs rundt og banner» – i en bok som Det hvite hus har kalt for «rent oppspinn».

Samtidig stiger spenningen i riksrettsgranskingen, hvor de denne uken skal starte med offentlige høringer.

Den tidligere FN-ambassadøren hevder at de tidligere Trump-toppene i et lukket møte forsøkte å få henne med på planene, men at hun ble «sjokkert» over forespørselen – og takket nei.

Det skriver flere amerikanske medier, deriblant AP og Washington Post, som har fått tilgang på boken, som kommer ut tirsdag.

– Kelly og Tillerson betrodde seg til meg at når de motarbeidet presidenten, så var de ikke illojale. De forsøkte å redde landet, skriver hun og fortsetter:

– Det var deres beslutninger, ikke presidentens, som var til det beste for landet.

EXIT: Både daværende justisminister Jeff Sessions, stabssjef John Kelly og utenriksminister Rex Tillerson er ferdige i Trump-administrasjonen. Foto: MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hun hevder at den daværende utenriksministeren sa at «folk ville dø» hvis han ikke motsatte seg presidentens beslutninger. At det var dårlig stemning mellom Trump og Tillerson er imidlertid ingen hemmelighet.

Etter at sistnevnte fikk sparken i mars 2018 har anklagene haglet i begge retninger. Mens Tillerson har kalt Trump for «en udisiplinert mann, som ikke liker å lese», har Trump beskrevet sin tidligere utenriksminister som «dum som en stein» og «lat som faen».

I et utdypende intervju med CBS News legger ikke Nikki Haley skjul på hva hun mener om den angivelige forespørselen fra de tidligere Trump-toppene.

– Istedenfor å si det til meg, burde de ha gått rett til presidenten. De burde ikke ha bedt meg være med på denne sideplanen.

Hun mener derimot de burde vært ærlige med Trump om hva de var uenige i, og begrunner det slik:

– Det å undergrave en presidenten er veldig farlig. Det er i strid mot grunnloven, og i strid med hva det amerikanske folket ønsker. Og det var støtende.

Til tross for de politiske ulikhetene tar hun presidenten i forsvar flere ganger i boken. I CBS-intervjuet er hun også klar på at hun basert på den mye omtalte Ukraina-samtalen ikke mener det er noen grunn til å stille presidenten for riksrett.

– Skal du stille en president for riksrett for at han har bedt om en tjeneste som ikke skjedde, og for å ha gitt penger som ikke ble holdt tilbake? Jeg vet ikke hva du skal tiltale ham for.

GOD STEMNING: Daværende FN-ambassadør Nikki Haley og president Donald Trump. Her på et bilde fra oktober 2019. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Hun blir av mange republikanere sett på som en fremtidig presidentkandidat, og på søndag promoterte presidenten boken hennes på Twitter.

I en uttalelse til CBS News sier den tidligere stabssjefen John Kelly følgende om boken han nå er omtalt i:

– Hvis hun med motstand mener å få på plass en prosess for å sikre at presidenten kjente til fordeler og ulemper ved politiske beslutninger, og slik kunne ta informerte valg, så er jeg skyldig.

