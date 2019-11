DUELL: Statsminister Boris Johnson møtte Labour-leder Jeremy Corbyn i valgkampduell i kveld. Foto: JONATHAN HORDLE / ITV / HANDOUT / ITV

Første duell i den britiske valgkampen: Hissig diskusjon om USA-oppkjøp

LONDON (VG) I den første TV-debatten i valget som blir kalt det viktigste i britisk historie ville Boris Johnson bare snakke om brexit, mens Jeremy Corbyn ville unngå det. Den tydeligste konflikten ble fremtiden til landets helsevesen.

Velgere i studio fikk stille partilederne spørsmål. Ikke uventet var de fleste om brexit, men også helsevesenet, klima og økonomi ble tatt opp.

– Det er bare én grunn til at det er valg 12. desember, og det er fordi parlamentet er låst i brexit-saken, sa Johnson i sitt åpningsinnlegg.

– Folk vil ha en løsning, og hvis du stemmer på oss har vi en avtale som alle våre 650 politikere som stiller til valg vil stemme for.

Corbyn: De konservative har sviktet

– Vi vil bygge et land som bryr seg om alle. De konservative har sviktet i helse, brexit, økonomi og i å inkludere alle, sa Corbyn i sitt åpningsinnlegg.

Han mener altfor mange briter sliter med å få endene til på møtes. Derfor vil han øke selskapsskatten og skatten for de som tjener mest, og bruke pengene til velferdsordninger.

VELGERE: Briter var i studio og fikk stille kandidatene spørsmål. Foto: JONATHAN HORDLE / ITV / HANDOUT / ITV

Anklager om USA-oppkjøp

Britenes statlige helsevesen NHS er et av britenes viktigste velferdsprogrammer og ansetter 1,3 millioner i hele landet. Ikke ulikt diskusjonen Norge har hatt flere ganger er NHS preget av lange køer, og pasienter i korridorer.

Da Donald Trump besøkte Dronning Elizabeth i mai sa han at når britene og USA skal forhandle om handelsavtaler vil han at NHS er på bordet. Dette ble avvist av helseminister Matthew Hancock den gang.

Da de to partilederne diskuterte NHS fremtid ble det temperatur.

– Du planlegger å selge helsevesenet vårt til USA, sa Corbyn og leste fra et dokument som i følge ham var fra handelssamtaler den britiske regjeringen har med USA. Han ble avbrutt av Johnson.

– Det er helt usant! Ingen konservativ regjering vil selge NHS, og den eneste grunnen til at Corbyn sår denne tvilen er fordi han ikke vil svare tydelig på hvor han står i brexit.

RETORIKK: Johnson og Corbyn tok hverandre i hånden og forpliktet seg til å bedre tonen i Underhuset. Foto: JONATHAN HORDLE / ITV / HANDOUT / ITV

Labour er uenige om brexit

Selv om brexit var varslet hovedsak for Johnson i debatten gjentok han det så ofte at debattleder Julie Etchingham til slutt ba ham holde seg til saken og tilmålt tid.

Etter debatten er seere kritiske til at svarene ikke kunne være lenger enn 45 sekunder, og flere mener Johnson ikke fikk snakket.

Labour har sagt at vinner de valget vil de ha en avtale med EU innen tre måneder, og folket får stemme over den innen seks måneder.

Problemet for Corbyn er imidlertid at partiet hans er splittet i brexit-spørsmålet.

Flere av hans kandidater til statsråder vil nemlig bli i EU. Ferdig snakket. Derfor får Corbyn kritikk for å være ullen i svarene når han må svare på om partiet kommer til å snakke med en eller flere stemmer hvis de vinner valget.

Det er dette Boris Johnson mener når han sier at en seier for Labour betyr mer usikkerhet.

Jeremy Corbyn ankommer kveldens TV-debatt utenfor Manchester. Foto: PA Wire

Politiker-forakt

– Tar dere begge ansvar for at ordskiftet i dette landet er blitt ødelagt, spurte programleder. Hun konfronterte spesielt Labour med at partiet har vært for trege til å ekskludere medlemmer med antisemittiske holdninger.

Mens Corbyn sa at han tar avstand fra dét og rasisme, virket det som Johnson enten ikke forsto spørsmålet, eller ikke ville snakke om personlig integritet.

Tilslutt tok de hverandre i hånden og forpliktet seg til å forbedre den politiske retorikken i Underhuset. For nå.

Valget er 12. desember.

Publisert: 19.11.19 kl. 22:49

