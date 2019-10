Foto: AP Photo/Richard Drew

Twitter forbyr politisk reklame

Fra slutten av november forbyr Twitter all politisk reklame globalt.

For mindre enn 10 minutter siden







Nyheten går rett inn i en pågående debatt om hvilken rolle de store teknologiselskapene har i forkant av presidentvalget i 2020.

Helt sentralt er spørsmålet om hvordan man kan hindre at feilinformasjon sprer seg.

Facebook har vært i hardt vær siden selskapet tidligere i oktober ga klar beskjed om at de ikke kommer til å faktasjekke innlegg fra politikere eller deres valgkampapparat. I protest signerte over 250 ansatte et brev der de kritiserte ledelsen.

Kritikere har påpekt at det gir politikere grønt lys til å lyve, men Facebook-ledelsen har på sin side insistert på at politisk reklame er et spørsmål om ytringsfrihet.

Men Twitter er åpenbart ikke enig, og tar nå grep. Fra slutten av november vil det ikke lenger være mulig for kandidater eller andre å betale for å fremme sine politiske budskap på det sosiale mediet.

Det er selskapets toppsjef Jack Dorsey som selv kunngjør nyheten i en serie Twitter-meldinger onsdag kveld norsk tid.

Budskapet hans er klart: Det å nå ut til folk med politiske budskap bør ikke være til salgs.

Han mener at sosiale medieselskaper gir annonsører en urettferdig fordel gjennom å spre målrettede, villedende budskap. Han skriver:

– Selv om reklame er utrolig kraftfullt og veldig effektivt for kommersielle annonsører, bringer denne makten en betydelig risiko for politikken, der den kan brukes til å påvirke stemmer, som igjen kan påvirke millioner av liv.

Publisert: 30.10.19 kl. 21:38







Mer om