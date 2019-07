VARM DAG PÅ JOBB: En utkjørt soldat i dronningens livgarde i London torsdag i forrige uke. Temperaturen i London lå da langt over 30 grader, og i Cambridge ble det satt ny britisk varmerekord. Foto: Frank Augstein / AP / NTB scanpix

Ny britisk varmerekord i forrige uke

Det ble satt ny varmerekord i Storbritannia i forrige uke, ifølge meteorologer. Nasjonale varmerekorder ble slått i til sammen fire europeiske land.

Målingen i Storbritannia er blitt undersøkt og kvalitetssikret av meteorologer som mandag bekreftet at temperaturen steg historisk høyt.

– Storbritannia slutter seg til Belgia, Tyskland og Nederland, hvor nasjonale varmerekorder er slått, tvitret det britiske meteorologiske instituttet Met Office.

Det var torsdag i forrige uke at gradestokken steg til 38,7 grader i den botaniske hagen i Cambridge. Dette er den høyeste temperaturen som noen gang er blitt målt i Storbritannia.

Den forrige britiske rekorden på 38,5 grader ble satt i Faversham i Kent i 2003.

Rekorder ble knust

I flere europeiske land ble varmerekorder nærmest knust under hetebølgen forrige uke.

Torsdag ble den nasjonale maks-rekorden brutt gjentatte ganger etter hverandre i flere land.

* I Belgia ble den nye rekorden til slutt 41,8 grader. Den gamle rekorden på 36,6 grader ble satt i 1947.

* I Nederland ble den nye nasjonale rekorden 40,7 grader. Den gamle rekorden på 38,6 grader ble satt i 1944.

* I Tyskland ble det satt ny rekord da termometeret steg til 42,6 grader i Lingen i Niedersachsen. Den gamle rekorden på 40,3 grader ble satt i 2015.

Norsk måling avvist

Hetebølgen har i høyeste grad også rammet Norge, og lørdag kom det melding om at den norske nasjonale varmerekorden fra 1970 var tangert.

Noen dager senere ble det imidlertid klart at målingen på 35,6 grader i Laksfors i Nordland ikke var godkjent.

– Grunnen er at plasseringen av målestasjonen ikke er god nok til at det kan godkjennes som en klimarekord. Det er for mye grus og vegetasjon for nærme temperatursensoren, og det påvirker målingene, opplyste Cecilie Stenersen ved Meteorologisk institutt til NTB.

– Helt eksepsjonelt

Også i juni var Europa rammet av en hetebølge, og da ble det satt ny nasjonal maks-rekord i Frankrike. Det skjedde da gradestokken steg til 45,9 grader i Gallargues-le-Montueux.

Det gamle rekorden på 44,1 grader ble satt under den omfattende, dødelige hetebølgen i 2003.

– At den rekorden blir slått så tidlig på året, er helt eksepsjonelt, sa meteorologen Christelle Robert.

I fjor ble en lang rekke land på den nordlige halvkule rammet av en hel bølge med hetebølger. Den gang ble en lang rekke lokale og regionale varmerekorder slått, blant annet i Norge.

Mange forskere og eksperter har knyttet de mange nye rekordene til den globale oppvarmingen.

– Klimaendringer har gjort hetebølge-hendelser mer sannsynlige og mer alvorlige over hele Europa, sier Mark McCarthy i Met Office i Storbritannia.

Publisert: 29.07.19 kl. 21:29