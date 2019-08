TELLER TENNENE: Legene brukte flere timer på å operere ut tennene, som de så talte nøye, opplyser sykehuset. Foto: Saveetha Dental College

Opererte ut 526 tenner fra kjeven til 7-åring

– Selv den minste hadde en krone, rot og emaljebelegg som på en tann, sier en av legene.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det var spesialister ved Saveetha Dental College and Hospital i storbyen Chennai i India som oppdaget tilstanden, og som opererte ut tennene, skriver de i en uttalelse.

Da hadde foreldrene flere ganger tatt med 7-åringen til ulike leger på grunn av en smertefull hevelse i kjeven.

KREVDE OPERASJON: Et røntgenbilde av guttens munn viser sekken med tennene. Foto: Saveetha Dental College

Røntgenbilder viste at den ene siden av underkjeven hans hadde en stor lesjon med flere harde strukturer, forteller legene. Da de skulle operere gutten, viste det seg at dette var en slags pose, som de klarte å fjerne helt fra 7-åringens kjeve.

Posen, eller sekken, veide rundt 200 gram, og det var inni denne de gjorde oppdagelsen.

STØRST TIL MINST: Tennene i gutten kjeve hadde flere ulike størrelser. Foto: Saveetha Dental College

– Der var det totalt 526 tenner med en størrelse fra 0,1 til 15 millimeter. De så ut som perlene i en østers. Selv den minste hadde en krone, rot og emaljebelegg som på en tann, sier patolog Dr Prathibha Ramani til CNN.

Sykehuset opplyser at det tok dem mellom fire og fem timer å fjerne alle tennene fra den lille posen, men at dette skjedde etter at selve operasjonen med å få den ut av 7-åringens kjeve var overstått.

les også Slik påvirker kaffe og snus munnhelsen og tennene dine

– Det var uunngåelig med en operasjon. Istedenfor å åpne kjevebeinet fra siden, noe som ville etterlatt et stort hull, drillet vi oss inn fra toppen. Heldigvis trenger han ikke noen rekonstruksjon av kjeven, siden vi forsiktig kunne hente ut den lille sekken med tennene, sier Dr. Senthilnathan, som leder sykehusets avdeling for oral kirurgi og medisin, til Times of India.

Ifølge sykehuset har gutten en sjelden tilstand som gjør at kroppen produserer godartede svulster laget av tannvev.

7-åringen, som nå har 21 friske tenner igjen, kunne reise hjem fra sykehuset dagen etter operasjonen.

Publisert: 02.08.19 kl. 06:20 Oppdatert: 02.08.19 kl. 06:56