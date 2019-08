Hongkong: Innstiller alle flyginger på grunn av demonstrasjoner

Alle avganger og ankomster ved flyplassen i Hongkong er innstilt resten av mandagen som følge av demonstrasjoner i ankomsthallen.

NTB-AFP

Oppdatert nå nettopp

Det opplyser flyplassledelsen i en uttalelse.

– Bortsett fra avganger der innsjekkingen allerede er fullført, og ankomst av flyginger som allerede er på vei til Hongkong, blir de øvrige flygingene kansellert for resten av dagen.

Kunngjøringen kommer etter at tusener av demonstranter tok seg inn i ankomsthallen mandag.

DEMONSTRANTER: Tusener av demonstranter samlet seg i ankomsthallen mandag. Foto: AP / NTB scanpix

Kina kaller protestene i Hongkong for «terrorisme», skriver nyhetsbyrået AFP.

På en pressekonferanse i Beijing sier Yang Guang, talsmann ved den kinesiske regjeringens Hongkong-kontor, at det er et hensynsløst overtramp mot Hongkongs lov og orden.

– Hongkongs radikale demonstranter har gjentatte ganger brukt ekstremt farlige redskap for å angripe politi. Det utgjør allerede en alvorlig form for kriminalitet, og viser også de første tegnene på terrorisme.

Les også: Ny demonstrasjon på gang i Hongkong

– TERRORISTER: Beijings talsmann for regjeringens Hongkong-kontor, Yang Guang, antyder at demonstranter i Hongkong kan anses som terrorister. Foto: Tyrone Siu / Reuters

Demonstranter har i flere uker protestert mot et lovforslag som åpnet for at Hongkong kunne utlevere personer til rettsforfølgelse i Kina. Lovforslaget ble til slutt trukket.

Senere har demonstrasjonene fortsatt, med nye krav som at Hongkongs Beijing-utpekte leder Carrie Lam må gå av, at det må holdes demokratiske valg, at pågrepne fra tidligere demonstrasjoner må løslates, og at politiet må granske bruk av makt mot demonstranter.

Publisert: 12.08.19 kl. 10:39 Oppdatert: 12.08.19 kl. 11:19

