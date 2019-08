Juli var den varmeste måneden som er målt

Globalt var juli den varmeste måneden siden man begynte å måle. «Et tydelig signal på at klimaet blir varmere», sier klimaforsker.

For mange nordmenn var juli en deilig sommermåned. Varmen kunne holdes i sjakk med iskrem og svømmeturer. Sørover i Europa var det vanskeligere å nyte været. Flere steder kom temperaturene opp i over 40 grader.

Hvis du hadde inntrykk av at juli var spesielt varm, har du rett. Ifølge Copernicus Climate Change Service (CCCS), et EU-organ som overvåker klimaet i Europa og verden, var juli den varmeste måneden som er målt.

Juli var 0,56 grader varmere enn gjennomsnittet i perioden 1981–2010.

«Det er nesten 1,2 grader Celsius mer enn det førindustrielle nivået, slik det er definert av FNs klimapanel (IPCC)», skriver Copernicus i en pressemelding.

Copernicus baserer sin månedlige temperaturindeks på flere millioner målinger fra værballonger, satellitter, bøyer og andre målestasjoner. Dataene vil bli sammenlignet med målinger fra andre institusjoner når de blir tilgjengelige.

– Omskriver klimahistorien

FNs meteorologer advarer om at varmen i juli er et tegn på at man må handle for å stoppe klimaendringene.

– Juli har omskrevet klimahistorien, med flere dusin nye rekordtemperaturer, både på nasjonalt og globalt nivå. Dette er ikke science fiction. Det klimaendringens virkelighet. Det skjer nå, og det vil bli verre i fremtiden, hvis vi ikke handler raskt, sier Petteri Taalas, generalsekretær i Verdens meteorologiorganisasjon (WMO), ifølge avisen The Washington Post.

Den forrige rekorden for varmeste måned var juli 2016.

«Vi forventer ikke at hvert år skal være et rekordår, men at det skjer så ofte er et tydelig signal på at klimaet blir varmere», sier klimaforsker Zeke Hausfather til Washington Post.

Varmen var i stor grad drevet av en varmebølge i Vest-Europa, som fant veien til Arktis og sørget for at rekordmye av Grønlandsisen smeltet.

Publisert: 05.08.19 kl. 13:24