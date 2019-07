MINNES DE DØDE: 18. juli 2016 samlet flere seg rundt et hav av blomster og lys, for å minnes de som mistet livet etter terrorangrepet i Nice, fire dager tidligere. Foto: VALERY HACHE / AFP

Tre år siden terrorangrepet i Nice

Søndag er det tre år siden en lastebil kjørte inn på Promenade des Anglais i Nice, og drepte 86 personer. Over 400 ble sendt til sykehus med skader.

14. juli 2016 kjørte en 19 tonn tung lastebil i full fart over en folkemengde på promenaden i Nice, der barn og voksne hadde møtt opp for å se på fyrverkeriet på Frankrikes frigjøringsdag.

Bak rattet satt Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, som kjørte i sikksakk for å treffe så mange mennesker som mulig, før han ble stanset av 17 avfyrte skudd fra politiet. Bouhlel døde av skuddskader.

TERRORIST: Mohamed Lahouaiej-Bouhlel kjørte lastebilen som drepte 86 personer i Nice 14. juli 2016. Foto: FRENCH POLICE SOURCE

Bouhlel ble mannen som introduserte Europa for en ny type terror, som siden har blitt brukt både i Berlin og Stockholm.

Terrorgruppen IS tok på seg skylden for angrepet, men Europol meldte at det ikke så ut som noen av angrepene ble planlagt, støttet logisk eller utført direkte av IS.

Terrorforsker Thomas Hegghammer ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sa til NTB at det ikke det ligger noen bevisst strategi bak spredningen av bruk av lastebil som våpen. I stedet er det snakk om at man lærer av hverandre, mener han.

Han forteller videre at det er ikke noe de trener på, og at det er bare en idé som har spredt seg.

Publisert: 14.07.19 kl. 11:26