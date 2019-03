KINESISK EIER: Det kinesiske selskapet Beijing Kunlun Tech kjøpte 60 prosent av Grindr i 2016, og overtok helt i fjor. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

USA pålegger kinesisk selskap å selge Grindr

USA har gitt et kinesisk selskap ordre om å selge Grindr, en dating- og sjekkeapp for homofile. Amerikanerne frykter kinesiske utpressing mot brukerne.

NTB

Nå nettopp







Beijing Kunlun Tech har fått beskjed av amerikanske tjenestemenn for å kvitte seg med den populære appen, skriver Wall Street Journal.

Pålegget begrunnes med frykt for at selskapet ikke vil ha noe valg dersom kinesiske myndigheter ber dem dele informasjon om brukerne. Det kan igjen føre til at personer med sikkerhetsklarering som bruker appen, kan bli utsatt for utpressing fra kinesiske myndigheter.

Det kinesiske selskapet kjøpte 60 prosent av appen i 2016, og overtok helt i fjor. Grindr, som omtaler seg selv som «verdens største sosiale nettverksapp for homofile, lesbiske, transpersoner og skeive», ble lansert i 2009 og har flere millioner bruker over hele verden.

Publisert: 28.03.19 kl. 05:55