Putin om Berg-saken: - Kan bare benåde en mann som er dømt

ST. PETERSBURG (VG) Like dørene ble lukket før møtet mellom Erna Solberg og Russlands president Vladimir Putin, ga den russiske presidenten en kort kommentar om Frode Berg-saken.

Putin sa at man ikke kan benåde en mann som ikke er dømt, med henvisning til at dommen i saken mot spionsiktede Frode Berg er ventet å falle før den 16. april.

Han svarte på spørsmålet på russisk, og svaret er oversatt av NTB.

Det var på forhånd ikke gitt lov til å stille spørsmål, og pressen ble raskt bedt om å forlate rommet da NRK spurte om Frode Berg. Dørene er nå lukket i det første bilaterale møtet mellom satsminister Erna Solberg og Putin. Møtet foregår på norsk og russisk, med tolk.

Samme dag som Solbergs Putin–møte, har de siste innleggene i rettssaken mot Frode Berg blitt holdt i Moskva. Aktor i saken ber om 14 år i fengsel for den spiontiltalte nordmannen.

Berg har siden 5. desember 2017 har sittet fengslet høysikkerhetsfengselet Levfortovo, tiltalt for spionasje . Hans russiske forsvarer Ilya Novikov sier tirsdag til VG at de forventer hjelp fra norske myndigheter for å få ham løslatt.

Solberg var tirsdag før Putin-møtet ordknapp om Frode Berg-saken.

RETTSSAK: Rettssaken mot spiontiltalte Frode Berg er berammet til å starte onsdag 2. april. Foto: Arthur Bondar, VG

– Vil fokusere på det vennlige

Møtet mellom de to statslederne skjer i forbindelse med konferansen Arctic Forum med nordiske statsledere, som president Putin er vertskap for. Invitasjonen til konferansen kommer fra russisk side, men det var Solberg som ba om møtet med Putin.

– Det er jo sånn at Norge og Russlands samarbeid er jo først og fremst i nord. Vi er gode naboer og har mange felles utfordringer. Og det jeg håper jeg vi skal bygge videre på i de årene som kommer, sa Erna Solberg til pressen før møtet.

Både Solberg og Putin nevnte innledningsvis 75-årsmarkeringen for frigjøringen av Øst-Finnmark, som skal markeres til høsten. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har sagt ja til å delta på markeringen.

– I denne sammenhengen vil jeg fokusere på det vennlige, sa Putin til Solberg om møtet, og nevnte grenselinjene i Barentshavet.

Forrige uke betegnet Solberg møtet overfor VG som en god anledning til å videreføre dialogen Norge har hatt med Russland, også i en krevende tid.

Den norske politikken overfor Russland skal nå justeres til en «ny normal», får VG opplyst fra kilder med kunnskap om norsk Russland-politikk.

Over de siste månedene har kontakten med Russland blitt gradvis gjenopptatt på høyt politisk nivå:

19. oktober i fjor møttes Erna Solberg og statsminister Dmitrij Medvedev i kulissene under det europeisk-asiatiske toppmøtet i Brussel.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) møtte sin russiske kollega Sergei Lavrov på OSSEs ministermøte i Milano 6. desember.

Lavrov har allerede bekreftet at han kommer til 75-års markeringen for frigjøringen av Finnmark, i Kirkenes i oktober.

Møtte Medvedev

Få måneder før Russland annekterte Krim fra Ukraina i 2014, møtte Solberg statsminister Dmitrij Medvedev under OL i den russiske byen Sotsji. De to hadde også et kort møte under Europa-Asia-toppmøtet i Brussel i oktober 2018.

Solberg har uttalt til VG at møtet med Putin er en god oppfølging av møtet med Medvedev.

VGs kilder opplyser at Norge ikke har noen planer nå om å lette på sanksjonene mot Russland, som EU- og NATO-landene samordnet etter Krim-krisen.

Naboskapet med Russland beskrives fortsatt som krevende, men samtidig mener regjeringen likevel at tiden nå er inne til å ha direkte kontakt.

MØTE I 2014: Statsminister Erna Solberg møtte Russlands statsminister Dmitrij Medvedev under OL i den russiske byen Sotsji i 2014. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Nordiske møter

Tirsdag før det bilaterale møtet, deltok statsministeren i et høypanelmøte sammen med Putin, Sveriges statsminister Stefan Löfven, den finske presidenten Sauli Niinistö og Islands president Guðni Th. Jóhannesson.

– Politisk sett er dette et positivt skifte, uten tvil, sa Russlands president Vladimir Putin om det nordiske presidentmøtet.

Han skal i løpet av tirsdag og onsdag gjennomføre bilaterale møter med alle de nordiske statslederne i panelet.

SAMMEN PÅ TRIBUNEN: Russlands president Vladimir Putin og statsminister Dmitry Medvedev satt sammen med Erna Solberg på tribunen under OL i Sotsji i februar 2014. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Før toppmøtet med Putin har VG fått opplyst at temaene for møtet ikke er avklart, men at ambisjonen er å bygge opp igjen kontakten steg for steg, selv om mye av samarbeidet mellom Norge og Russland har fortsatt som normalt i nordområdene.

Dette gjelder blant annet fiskeriavtaler og felles forvaltning av torskestammen i Barentshavet, men også avtaler om søk og redning i nordområdene, og annet samarbeid over grensen.

