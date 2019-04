SAVNET: Timmothy Pitzen forsvant i 2011. Store politistyrker har prøvd å finne den savnede gutten – uten hell. Foto: Politiet i Aurora via AP

DNA-test avslører: Det var ikke Timmothy Pitzen som meldte seg til politiet

Personen som fortalte politiet at han var den savnede 14-åringen Timmothy Pitzen, er egentlig den 23 år gamle mannen Brian Michael Rini.

En person mann dukket opp på en politistasjon i Ohio for å fortelle at han var den nå 14 år gamle Timmothy Pitzen, ifølge en politirapport fra Cincinnati. Timmothy Pitzen har vært savnet siden 2011.

Personen skal ha forklart at han ble holdt i fangenskap på et motell av to menn.

En DNA-test avslører imidlertid at han ikke er den savnede Timmothy Pitzen. Personen ble identifisert som den 23 år gamle Brian Michael Rini Medina i Ohio, skriver CNN.

Nyhetene om DNA-testen har gått hardt inn på den savnede guttens familie og naboer.

– Det er ødeleggende. Det er som å gjenoppleve den dagen igjen. Timmothys far er ødelagt igjen, forteller Kara Jacobs, som er Timmothy Pitzens tante.

En nabo av familien, Yamii Grande, forteller til CNN at situasjonen er vond. Hun er noen få år eldre enn den savnede gutten.

– Jeg føler meg tom nå. Det føles som en del av meg er forsvunnet, og som jeg ikke klarer å finne, forteller Grande til CNN.

Store politistyrker har tidligere prøvd å finne den savnede gutten, men uten hell.

Før Timmothy Pitzen forsvant hadde han og moren lagt ut på en 800 kilometers lang biltur. På veien stoppet de innom både dyrepark og badeland. Timmothy Pitzen var seks år gammel da han sist ble sett på et badeland sammen med sin mor i mai 2011.

Tre dager senere ble moren funnet død på et motell i Illinois. Moren ble funnet med en lapp hvor det sto at sønnen var «trygg med folk som elsket ham og ville ta vare på ham». Politiet mistenker at moren tok sitt eget liv.

