Mener Mueller-rapporten kan bli verre for Trump enn først antatt

Sammendraget av Mueller-rapporten som ble gjengitt av justisminister William Barr i mars, gir ikke et fullstendig bilde, mener medlemmer av etterforskningsteamet ifølge blant annet Washington Post.

Både Washington Post og New York Times har de siste dagene meldt at etterforskere i teamet til Robert Mueller mener at Barrs sammendrag, som ble offentliggjort for snart to uker siden, ikke er dekkende for funnene i rapporten.

Videre skal funnene i rapporten være mer skadelig for president Donald Trump enn det Barr antydet, skriver New York Times, med henvisning til offentlig ansatte kilder med kjennskap til etterforskningen.

Justisminister William Barr offentliggjorde den 24. mars et fire sider langt brev, som blant annet konkluderte at etterforskningen ikke hadde funnet bevis på sammensvergelse mellom Trump og Russland. Muellers rapport ga ingen konklusjoner om presidenten hadde hindret rettens gang, men Barr uttalte selv at det ikke var grunnlag for å påstå at Trump hadde gjort dette.

Ingen Trump-medarbeidere er tiltalt for forbrytelser knyttet til å hjelpe Russland med å forstyrre valget, men fem har erklært seg skyldig i andre forbrytelser.

Anklaget for å hindre etterforskningen

Det er spesielt anklagene om hindring av rettens gang som ifølge avisenes kilder fikk langt mer oppsiktsvekkende konklusjoner enn det inntrykket som så langt har nådd offentligheten. Ingen av kildene går i detalj om hvorfor etterforskerne mener at funnene kan være mer skadelig for Trump enn det som er rapportert så langt, men det antas at dette dreier seg om Trumps forsøk på å stoppe etterforskningen, skriver New York Times.

Også NBC melder at noen av etterforskerne er frustrerte over Barrs tilnærmede frikjennelse av Trump, på bakgrunn av at bevismaterialet skal være sterkere enn det som har blitt offentliggjort av justisministeren.

Noen av etterforskerne i teamet skal også være spesielt skuffet over at Barr ikke offentliggjorde informasjonen de selv hadde forberedt, skriver Washington Post. Det inkluderer ferdige oppsummeringer av kapitlene i den 400 sider lange rapporten, utformet slik at all konfidensiell informasjon var redigert bort og klar til å vises publikum.

Politisk dragkamp

Ikke overraskende har Trumps politiske motstandere krevd at hele rapporten offentliggjøres, og lederen i justiskomiteen i Representantenes hus, demokraten Jerrold Nadler, har gjort det klart at han ikke stoler på Barrs gjengivelse av rapportens konklusjoner. På den andre siden har Republikanerne beskyldt Demokratene for å forsøke å tvære ut den negative omtalen for å skade Trumps presidentskap.

Justisministeren har varslet at han ønsker å offentliggjøre en sladdet versjon av rapporten så fort denne er klar, og at hans opprinnelige beskrivelse ikke er å anse som en oppsummering av den ferdige rapporten. Det er imidlertid bekymring innad i etterforskningsteamet at det første inntrykket vil bli stående som sannheten for folk flest, også etter at større deler av rapportens konklusjoner er kjent, skriver New York Times.

