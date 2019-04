DREPT: Jamal Khashoggi var en regimekritisk journalist fra Saudi-Arabia. Bildet er tatt i 2014. Foto: AP Photo/Hasan Jamali/NTB scanpix

Washington Post: Saudi-Arabia gir Khashoggis barn luksushus og penger

Barna til regimekritikeren Jamal Khashoggi, som ble drept av saudiarabiske agenter i fjor, skal ha fått store pengesummer og luksusboliger av myndighetene i landet.

NTB

Jamal Khashoggi var en anerkjent journalist som var kjent for å kritisere kronprins Mohammed bin Salman og hans regime i Saudi-Arabia før han forsvant etter å ha gått inn på det saudiske konsulatet i Istanbul i Tyrkia i oktober i fjor.

Nå får hans fire barn en slags «kompensasjon» fra kongedømmet for at faren deres ble drept, ifølge Washington Post. Khashoggis to sønner og to døtre har ifølge avisen fått hus verdt opp mot fire millioner dollar, som tilsvarer rundt 34,5 millioner norske kroner. Det er kilder nær familien og både tidligere og nåværende myndighetspersoner i Saudi-Arabia som forteller dette til avisen.

Det er kun Khashoggis eldste barn, sønnen Salah, som kommer til å bli boende i huset han har fått, ifølge Washington Post. De tre andre, som bor i USA, kommer til å selge husene.

Khashoggis forlovede til VG: – Jeg føler skyld

Månedlig dollarbeløp

I tillegg til dette får de utbetalt et femsifret månedlig dollarbeløp som en kompensasjon for drapet på faren. Kong Salman var den som godkjente utbetalingene til barna i slutten av 2018.

Utbetalingene skal være et ledd i Saudi-Arabias arbeid med å få til en avtale med Khashoggis familie, blant annet at for at de skal begrense seg i kritikken mot saudiske myndigheter, skriver Washington Post.

KRONPRINSEN: Mohammed bin Salman (33) er kontroversiell de facto-leder av Saudi-Arabia. Foto: AFP

– Slik støtte er en del av vår kultur, ikke noe annet, har en talsperson fra Saudi-Arabia uttalt.

Fem av mennene som var i konsulatet da Khashogg ble drept kan få dødsstraff, om påtalemyndigheten i Saudi-Arabia får det som de vil. Blir de dømt til døden kan familien til Khashoggi benåde de fem mennene, og det gjør at de har krav på flere titalls millioner dollar, som en del av «blodpenge»-ordningen.

Blodpenger er kompensasjon som kan betales til den dreptes pårørende for å oppnå tilgivelse og unngå dødsstraff.

Barna til Khashoggi har ikke uttalt seg om utbetalingene og husgavene.

Publisert: 02.04.19 kl. 10:28