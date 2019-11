DOBBELTSTJERNE: NASAs romteleskop har blant annet oppdaget planeten Kepler-16B, som går rundt en dobbeltstjerne. Den nye studien viser at slike planeter kan være mer beboelige enn først antatt. Foto: NASA/JPL-CALTECH/T. PYLE / NASA/Ames/JPL-Caltech

Ny studie: Utenomjordisk liv kan være vanligere enn vi tror

En NASA-finansiert studie av planeter i dobbeltstjernesystemer er gode nyheter, mener norsk forsker.

Studien, som er finansiert gjennom NASAs astrobiologi-program, ble publisert forrige uke.

Forskerne har sett på stabiliteten til jordlignende planeters rotasjonsakse og planetbane. Store variasjoner i disse, vil kunne gi ekstrem varme eller kulde som ødelegger liv før det rekker å dannes på planeten.

Dobbeltstjernesystemer, altså systemer der planeten går i bane rundt to stjerner, er den vanligste varianten i vår galakse. Tidligere har man antatt at planeter i slike systemer har dårligere forutsetninger for å oppnå stabile forhold.

Den nye studien utfordrer denne hypotesen.

– Den viser at aksene og banene ikke blir forstyrret så mye. Det betyr at en planet rundt en enkeltstjerne, slik som solen, ikke er mye mer beboelig enn en tilsvarende planet i et dobbeltstjernesystem, forklarer professor i astrofysikk Sven Wedemeyer ved UiO og legger til:

– Det er gode nyheter.

EKSPERT: Professor i astronomi og astrofysikk Sven Wedemeyer ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved UiO. Foto: Universitetet i Oslo

Optimismen har aldri vært større

Professoren understreker at en stabil rotasjonsakse og bane, kun utgjør en av mange betingelser for at liv kan utfolde seg uten forstyrrelse.

Han påpeker også at det fortsatt er slik at planeter i dobbeltstjernesystemer er mer utsatt for forstyrrelser.

– Men det er ikke nødvendigvis slik at disse planetene ikke kan være stabile, så det er litt mer optimistisk, sier Wedemeyer.

Samtidig har optimismen i forskermiljøene til å finne liv på andre planeter, aldri vært større.

Professoren beskriver en dramatisk endring i hvor mange planeter man kjenner til utenfor vårt eget solsystem.

– For 30 år siden visste man ikke om én eneste. Nå antar vi at de fleste stjerner har planeter rundt seg, og at det vil kunne finnes flere milliarder planeter i galaksen vår alene.

– Finnes helt sikkert beboelige planeter

Forskernes forståelse av hvordan planetsystemer dannes og hvordan de ser ut, har også forandret seg drastisk.

Før trodde man at solsystemet vårt var et typisk eksempel.

– I dag vet vi at det finnes utrolig mange variasjoner med henhold til antall planeter, planetstørrelse og fordeling, sier Wedemeyer.

Han viser til oppdagelsen av såkalte «Super-Earths», som har en masse som er større enn jordens, men ikke finnes i vårt solsystem.

– Betingelsene for liv på disse planetene vil kunne være enda bedre, sier professoren og legger til:

– Det store antallet og variasjon gir grunn til optimisme. Allerede på jorden ser vi jo hvordan liv kan tilpasse seg veldig forskjellige og ekstreme forhold - alt fra havdypet til ørkener og polarområder.

Til tross for optimismen, understreker professoren at det er liten sannsynlighet for at vi noen gang vil kunne oppsøke potensielt beboelige planeter.

– Hvis det finnes liv på den andre siden av galaksen, er avstandene for store til at vi kommer til å reise dit. Men jeg tror man kan være ganske optimistisk til at det helt sikkert finnes noen planeter som er beboelige.

Forventer bevis for liv på Mars

Sjefsforsker Jim Green i NASA uttalte i september at de er svært optimistiske til å finne bevis på at det en gang i tiden har eksistert livsformer på Mars.

I mars 2021 vil robotkjøretøyet ExoMars Rover lande på den røde planeten. Den vil bruke en drill til å grave seg 20 meter ned i planetens overflate, i søken etter organisk materiale fra planetens tidligste leveår.

Håpet er at prøvene vil inneholde såkalte biomarkører – med andre ord signaturer av liv.

Green i NASA sammenligner et slikt potensielt funn med oppdagelsen til 1500-talls astronom Nicolaus Kopernicus, som viste at jorden og de andre planetene roterer rundt solen.

Publisert: 25.11.19 kl. 09:30

