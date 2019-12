Ingrids storebror på plass i Japan: – Tror hun har hatt ekstrem uflaks

TOKYO (VG) Tirsdag ble Ingrid Martinussen (32) løslatt etter å ha sittet varetektsfengselet i 20 dager. Nå ser storebror Bjarne frem til å klemme lillesøsteren sin igjen.

VG møter Bjarne Martinussen i Tokyo onsdag formiddag lokal tid. Ingrids bror kastet seg på flyet da han fikk nyheten om at lillesøsteren skulle løslates.

– Det har vært et veldig begivenhetsrikt døgn. Først var det de gode nyhetene, så var det fullt kjørt, rett til Gardermoen og nå er jeg i Tokyo, forteller han – og legger til at han er trøtt etter den lange reisen fra Norge.

Da VG snakket med han hadde han ennå ikke møtt Ingrid. Han sier han er fast bestemt på å gjøre ting i hennes tempo.

– Nå vet hun at jeg er her, så da skal vi bare gjøre alt i hennes tempo. Så får vi se hvor mye hun orker og vil. Jeg vil bare være her, som bror og som støtte.

Sist de så hverandre var da hun var hjemme i Norge i sommer.

– Det blir veldig spesielt å se henne igjen. Nå har jeg bare sendt meldinger med henne. Jeg aner ingenting om hvordan hun vil reagere. Hun vil nok være sliten, sier han, og forteller at det første han skal gjøre er å gi henne en god klem.

Etter intervjuet med VG tirsdag formiddag lokal tid skal han ta toget i 1,5 time for å møte søsteren der hun bor. Hun hadde den første natten hjemme besøk av en venninne.

– Ikke sikkert jeg hadde klart det

Årsaken til at Ingrid Martinussen har sittet fengslet skal være en pakke sendt fra USA som inneholdt lettere narkotiske stoffer.

Selv sier Martinussen at hun aldri mottok pakken, og har hele tiden sagt at hun ikke visste hva som var i den.

Tirsdag ble hun altså løslatt, og på en pressekonferanse som ble sendt av NRK fortalte hun om den tøffe tiden.

– Det har vært mye venting, sitte inne i en tom celle og vente. Jeg prøvde så godt jeg kunne å se det positive, sa hun da.

Nå skal hun skjermes fra pressen en periode, får VG opplyst i Tokyo.

LØSLATT: Her er Ingrid Martinussen (32) sammen med familiekontakt Stian Sopp og Elden-advokat Farid Bouras etter løslatelsen mandag. Foto: Privat

Den mentale styrken søsteren har vist, har imponert storebror Bjarne. Nå vil han være der for henne.

– Det viktigste er at vi støtter hverandre, og er der for Ingrid. Bare fokusere på at hun har vært så sterk, det er jeg ikke sikker på at jeg hadde klart. Jeg er veldig imponert over det, sier han.

Håper hun blir

32-åringen har ifølge sin norske advokat Farid Bouras fått tilbake sitt norske pass, mobil og PC, og kan dermed reise tilbake til Norge om hun vil.

– Det har alltid vært drømmen min å bo her, men etter å ha prosessert det som har skjedd, er det ikke sikkert jeg vil bo her, sa hun tirsdag.

Storebror Bjarne håper Ingrid velger å bli boende.

– Det er kjedelig om man skal måtte avbryte en drøm man har hatt lenge.

– Jeg vil hun skal fortsette. Det tror jeg er det beste. Det har vært en veldig vond opplevelse, så det kommer an på henne. Men jeg tror det beste er å fortsette livet som vanlig. Om det ikke går, er jo det selvsagt helt forståelig, påpeker han.

Han sier han er usikker på om de noen gang vil få svar på hvordan noe slikt kunne skje søsteren hans:

– Jeg aner ikke. Jeg tror hun har hatt ekstrem uflaks rett og slett. Jeg vet ikke hva mer jeg kan si, for hun er jo helt uskyldig. Hva som har skjedd vet jeg ikke om vi noen gang får svar på. Det hadde vært fint med et svar, men det spørs vel om de etterforsker det videre, sier broren til VG.

Stor lettelse

Bjarne Martinussen forteller at han selv fryktet det verste for søsteren.

– Jeg har tenkt det verste, selv om vi fikk indikasjoner på at hun skulle løslates, har ikke jeg vært trygg på det. Nå virker det som at alt skal være i orden, sier han lettet.

Nå tror han familien vil få tilbake roen, og kan komme tilbake til hverdagen.

– Det var veldig stor lettelse. Jeg har faktisk ikke snakket med foreldrene mine, men jeg har snakket med min andre søster. Hun sier de var veldig glade, og nesten andre mennesker enn for bare et par dager siden. De har vært veldig nervøse.

