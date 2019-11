FEIRER: Demonstranter i Hongkong feiret valgresultatet. Foto: Kin Cheung / AP

Forsker: – Kina vil reagere knallhardt

Kina vil trolig reagere knallhardt dersom valgresultatet ender i nye eller mer radikale krav om selvstendighet. Det sier en forsker til VG.

De pro-demokratiske kandidatene har gjort et brakvalg i distriktsvalget i Hongkong. I morgentimene mandag var det klart at de har sikret seg kontroll i alle 18 distrikter.

Wu Chi Wai, lederen for byens største pro-demokratiske parti, sier mandag at blokken har vunnet nesten 90 prosent av de 452 setene, ifølge nyhetsbyrået AP.

Klart signal

Valgoppslutningen er ifølge myndighetene på over 71 prosent og 2,94 millioner personer har avgitt stemme. Ved forrige valg for fire år siden, stemte 1,47 millioner mennesker, skriver Reuters

Tidligere var det Beijing-vennlige kandidater som hadde kontroll over alle distriktene, og dette valgresultatet er et klart signal til myndighetene om at demonstrantene som ønsker mer selvbestemmelse og løsrivelse fra Kina, har folkets støtte.

– Dette er et kraftig uttrykk for to ting: For det første, misnøye med det sittende regimet i Hongkong. Og det er en støtte til pro-demokratidemonstrasjonene det siste halve året, sier Hans Jørgen Gåsemyr, Kina-forsker ved NUPI og Universitetet i Bergen, til VG.

SPENT: Opprørspoliti står overfor pro-demokratidemonstranter da nyvalgte distriktsmedlemmer ankom Homgkongs polytekniske universitet mandag. Foto: Ng Han Guan / AP

– Mindre betydning

Men han understreker at valget isolert har mindre betydning for den politiske situasjonen i Hongkong.

– Dette var et valg av representanter til distriktene i Hongkong og de er de minst viktige. Men distriktene har en viss betydning for hvem som sitter i den lovgivende forsamlingen og i den store komiteen som velger regjeringssjef, sier NUPI- og UiB-forskeren.

SYMBOLSK VERDI: – dette valgresultatet har stor symbolsk verdi for demonstrantene, selv om det kanskje er lett å overvurdere den politiske verdien, sier Kina-forsker Hans Jørgen Gåsemyr. Foto: UIB

Ifølge Gåsemyr er det blanding av direkte valg og nominering til Hongkongs lovgivende forsamling mens det er en stor komité som bestemmer hvem som styrer i Hongkong.

– Men dette valgresultatet har stor symbolsk verdi for demonstrantene, selv om det kanskje er lett å overvurdere den politiske verdien, sier han.

– Vil reagere med forsiktighet

Det er uansett en massiv erklæring av protest mot det sittende regimet, mener han.

– Men det er like fullt litt for enkelt å tolke valgresultatet som en generell støtte til pro-demokratibevegelsen. For den består av svært mange grupperinger og noen er mer radikale enn andre.

– Hvordan vil Kina reagere på at det blir en pro-demokratisk kontroll i alle distriktene?

– Jeg tror Kina vil reagere med forsiktighet. Det ligger i premissene for avtalen med Hongkong at Kina ikke skal blande seg mer direkte inn i Hongkongs interne prosesser og valg, sier Gåsemyr.

ESKORTERES: De nyvalgte distrikts-medlemmene, fra venstre Wong Kwok Tung og Gary Fan Kwok-wai blir eskortert av politiet til et møte med pro-demokratidemonstranter. Foto: Ng Han Guan / AP

Han mener det likevel at valget kan øke spenningen i den tidligere britiske kolonien.

– Kina vil nok reagere knallhardt dersom dette resulterer i nye eller mer radikale krav om selvstendighet eller uavhengighet fra Kina.

– Spent på begge sider

Gåsemyr sier det er vanskelig å spå hvordan dette vil påvirke protestene, som har pågått i Hongkong siden før ferien, fremover.

– Jeg tror det er stor spenning på begge sider om hva som vil skje i tiden som kommer.

BLIR SITTENDE: – Kinas sentralregjering støtter resolutt Carrie Lams lederskap, sier talsperson for utenriksdepartementet. Foto: Kin Cheung / AP

– Hva vil skje med Hongkongs leder Carrie Lam?

– Hun sitter i en ekstremt krevende posisjon. Dessuten er hun valgt av en stor komitee bestående av 1200 medlemmer i Hongkong. Dersom Beijing skulle finne på å fjerne henne, vil jo det bety at de blander seg mer direkte inn Hongkongs indre anliggender og det tror jeg ikke de vil nå, sier Gåsemyr.

Og mye tyder på at den upopulære lederen blir sittende.

– Må respekteres

– Kinas sentralregjering støtter resolutt Carrie Lams lederskap, sier talsperson for utenriksdepartementet, Geng Shuang, på en pressekonferanse mandag.

Fremtredende demokratiske og republikanske amerikanske politikere, deriblant senatorene Marco Rubio og Elizabeth Warren, hyllet også resultatene. Warren, som er demokratisk presidentkandidat, sier at Hongkongs befolkning sender en sterk beskjed om at de vil beholde sitt demokrati.

– Dette må Beijing respektere, skriver Warren i en Twitter-melding.

Publisert: 25.11.19 kl. 15:29

