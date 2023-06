Amerikanske jagerfly ble sendt på vingene for å jage fly som krasjet

Jagerfly ble sendt på vingene søndag kveld, da et småfly krenket luftrommet rundt hovedstaden Washington DC. Senere krasjet flyet sørvest i Virginia.

NTB

Det var fire personer om bord i flyet, opplyser en kilde med kjennskap til etterforskningen til CNN. En tjenesteperson sier til kanalen at F-16-flyene ikke skjøt ned småflyet.

Tjenestepersoner opplyser til Reuters at det var snakk om et lite fly av typen Cessna Citation. Det kan frakte mellom sju og tolv passasjerer.

Det ble ikke funnet noen overlevende ved flyvraket, opplyser politiet i Virginia.

Det amerikanske luftfartstilsynet FAA opplyser at et Cessna-fly krasjet inn i et fjellområde i Virginia rundt samme tid som det ble hørt et høyt lydmursmell i hovedstaden. Washington D.C. grenser til Virginia i sørvest.

En amerikansk tjenesteperson sier til Reuters at det ikke var jagerflyene som forårsaket flykrasjet. En kilde med kjennskap til saken opplyser til nyhetsbyrået at det antas at flyet var på autopilot. Det skal ikke ha svart på forsøk på å opprette kontakt.

Lydmursmellen i regionen skyldes at jagerflyene hadde tillatelse til å fly i supersonisk hastighet, opplyser amerikanske myndigheter. Videre heter det i en uttalelse at jagerflyene tok i bruk bluss for å forsøke å få kontakt.