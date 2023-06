Forfatter Cormac McCarthy er død

Den amerikanske forfatteren Cormac McCarthy er død.

McCarthy ble 89 år gammel og døde i dag i hjemmet sitt i Santa Fe, i USA. Det skriver forlaget Publishers Weekly på Twitter.

McCarthy er blant annet kjent for bøkene «The Road» og «No Country for Old Men».

Flere av bøkene til hans er blitt filmatisert, blant annet «Alle de vakre hestene» og «No Country for Old Men».

Han har blitt tilkjent den anerkjente Pulitzer-prisen innenfor skjønnlitteratur.

Forfatteren Stephen King hyller McCarthy på Twitter.

– Kanskje den største amerikanske forfatteren i min tid, skriver King.