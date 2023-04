SVT: 17-åring pågrepet etter at han rømte fra fangetransport

17-åringen var etterlyst etter at han ble frigjort av to maskerte menn da han ble kjørt til et tannlegebesøk. Nå skal han være pågrepet.

Det var i forrige uke i Södertälje utenfor Stockholm at de maskerte mennene frigjorde 17-åringen fra fangetransporten.

Nå melder SVT at han er blitt pågrepet av politiet i forbindelse med ransaking av en bolig i byen Strängnäs sør for Stockholm.

17-åringen ble nylig blitt dømt for drapet på trebarnsfaren og ordensvakten Fredrik Andersson. Den nå drapsdømte gutten var 16 år på gjerningstidspunktet. Han ble i mars dømt til fengsel i to år og elleve måneder

Aftonbladet skriver at det egentlige målet for skytingen var et medlem i MC-gjengen Bandidos, som skulle trene på senteret samme dag.

Det er andre gang i år at en innsatt blir frigjort av maskerte personer under fangetransport i Sverige.

I februar skjedde det samme:

En innsatt ble frigjort av to maskerte og tilsynelatende bevæpnede menn under fangetransport til et sykehus i Norrköping, før de tok mannen med seg i en bil.

